NBB 2024: Brasília Basquete visita o Bauru pela segunda rodada

Para voltar aos playoffs depois de cinco anos, time azul do Distrito Federal conta com elenco repaginado e manutenção do trabalho do técnico Dedé Barbosa - (crédito: Thiago Gamboa/Brasília Basquete)

O Brasília Basquete terá um difícil desafio na busca pelo primeiro triunfo da temporada regular. Nesta terça-feira (15/10), às 19h30, o time azul da capital federal visita o Bauru, pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece no Ginásio Panela de Pressão, na própria cidade paulista de Bauru, e não contará com transmissão pela tevê ou internet. Para os interessados em adquirir ingressos, será preciso desembolsar valores entre R$ 15 e R$ 90, através do site Fast Ingressos.

O time verde do estado de São Paulo foi o quinto colocado na última edição do torneio. Durante os 36 jogos disputados na temporada regular, fez 60 pontos, e somou 66,7% de aproveitamento. Com campanha muito semelhante ao do quarto colocado Vasco, só ficou de fora do G-4 em decorrência de desvantagens em confrontos diretos. O Bauru, inclusive, só foi eliminado nas semifinais dos playoffs, diante do vice-campeão Flamengo.

Por falar na última temporada, a campanha realizada pelo Brasília não deverá ser utilizada como parâmetro. Afinal, o time candango foi o último colocado, com cinco vitórias nas 36 rodadas. Agora, porém, a realidade é outra. Com a escolha do Cerrado em abandonar a disputa da elite masculina para investir na categoria das mulheres, a equipe do Nilson Nelson passou a ser o único representante candango no torneio.

Com a entrada do novo patrocinador, a Caixa, o Alien do DF ainda repaginou a equipe. A dupla de estrangeiros Anton Cook (Estados Unidos) e David Nesbitt (Bahamas) é destaque. Ambos ala/armador e ala-pivô, respectivamente, possuem nos currículos passagens pelo basquete brasileiro no passado.

Daniel Von Hayadin e Gui Santos chegam do Cerrado. Junto de Pedro Mendonça, a dupla esteve presente na última vez em que o time azul alcançou os playoffs. A missão por voltar ao mata-mata pela primeira vez em cinco anos também passa pela manutenção do trabalho de Dedé Barbosa. Ex-atleta, o carioca já treinou Limeira, Rio Claro, e Vasco da Gama.

“Nosso lema é pés no chão, desde a primeira temporada. Nitidamente tivemos uma organização melhor nesta nova edição, com uma pré-temporada intensa e quatro amistosos que nos fizeram muito bem. Nossa expectativa é representar a capital melhor do que nas últimas temporadas. Queremos representar a camisa pesada do Brasília da melhor forma possível. Vamos dar o nosso máximo para levar nossa equipe para voos mais altos do que tivemos”, contou Dedé ao Correio.

Apesar de ter sido derrotado na estreia por apenas oito pontos, com placar de 74 x 66, o Brasília mantém a esperança por demonstrações práticas seguras de que pode avançar. Um argumento sólido é a campanha de pré-temporada, durante o inédito Torneio de Abertura, realizado em terras candangas.

Durante a primeira fase, o Brasília perdeu para o Flamengo, mas venceu o Botafogo e avançou às semis. Por detalhes, acabou derrotado pelo Vasco. Na disputa pelo terceiro lugar, deu trabalho ao Flamengo. Mesmo com primeiro tempo de muito equilíbrio, não teve fôlego para acompanhar, e acabou superado.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

