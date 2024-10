Luiz Henrique vira a estrela solidária da Seleção Brasileira

Um jogador em especial deixa as vitórias contra o Chile e o Peru com a autoestima ainda mais em alta. Protagonista do Botafogo na temporada, o atacante Luiz Henrique sai grandão dessa rodada dupla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Entrou em Santiago e fez o gol da virada. Saiu do banco, na terça-feira (15/10), em Brasília, e fez o quatro na goleada no Estádio Mané Garrincha — o maior ídolo do Glorioso. Na saída do campo, ele falou sobre a excelente fase.

“Precisava da vitória por causa do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo a cada dia. Todo mundo dedicado, em busca de um só objetivo. Graças ao bom Deus conseguimos. Agora é seguir. Fruto do trabalho da equipe. Contente por dois jogos e dois gols, uma assistência. Continuar o trabalho. O jogo de hoje seria muito difícil mas a torcida deu show. Agora é continuar”, comentou o ponta direita ao SporTV e à tevê Globo.

Autor de dois gols em cobranças de pênalti, o atacante Raphinha chegou a nove gols com a camisa da Seleção. Seis em exibições nas Eliminatórias. “No primeiro tempo, a gente fez um jogo rápido. A seleção deles estava descansada. Parece que a gente estava lento, mas eles estavam mais intensos. Mas eles voltaram para o segundo tempo mais cansados e a gente conseguiu ter mais facilidade para chegar ao gol deles”, comentou o jogador do Barcelona.

De volta à lista dos convocados depois do corte de Vinicius Junior, o meia Andreas Pereira marcou posição com um gol de voleio no melhor estilo Bebeto. O atacante campeão da Copa de 1994 assinaria. “Momento muito especial, mas o mais importante foi a vitória. Sabia que quando o Luiz Henrique pega na bola, ele vai para cima. O professor (Dorival Júnior) falou para a gente partir para cima. Vi a bola vindo na minha direção, só ajeitei o corpo e fui feliz”, explicou o ex-jogador do Flamengo, atualmente no inglês Fulham.

O técnico Dorival Júnior comentou a atuação da Seleção com sinceridade. “O jogo não estava fluindo. Quando conseguimos o gol tivemos o que queríamos: campo para trabalhar. Fico feliz porque fizemos tudo o que treinamos”, afirmou o treinador na entrevista coletiva.

O Brasil voltará a campo em 14 de novembro contra a Venezuela, em Maturin. De lá, embarcará rumo a Salvador para o clássico contra o Uruguai. Ambos têm 16 pontos.