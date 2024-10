Atuações do Brasil: Luiz Henrique repete estrela e é destaque contra o Peru

Não foi uma das melhores apresentações da Seleção Brasileira, mas ganhar de goleada é sempre bom e dá moral para a equipe começar o segundo turno das eliminatórias para a Copa do Mundo. O triunfo do Brasil por 4 x 0 contra o Peru, nesta terça-feira (15/10), no Mané Garrincha, em Brasília, iniciou com dois gols de pênalti de Raphinha e terminou com estrela de Dorival Júnior e, principalmente, de Luiz Henrique, o grande nome da equipe durante a Data Fifa.

Contra um adversário modesto, a Amarelinha se impôs jogando em casa e não sofreu nenhum perigo, mas demorou para conseguir furar o sistema 5-3-2 dos peruanos. O deslanche veio no segundo tempo, quando as mexidas surtiram efeito e deram tranquilidade para experimentar novas caras em uma partida que apaga a má impressão deixada nos últimos compromissos. O resultado deixa o Brasil em quarto nas Eliminatórias, com 16 pontos, seis atrás da líder Argentina.

Confira as notas de cada atleta:

Ederson (GOL) – Nota: 5,5

Assistiu a partida de camarote enquanto o Brasil dominou a posse de bola e o Peru pouco conseguiu criar ofensivamente. Seguiu como peça importante na saída de bola e deu segurança quando foi exigido com as mãos. Chegou até a bater lateral para recolocar a bola em jogo.

Vanderson (LD) – Nota: 6,0

Entrou na vaga de Danilo para dar mais ofensividade ao Brasil pela direita, mas ficou a maior parte do tempo formando uma linha de três ao lado da dupla de zaga. No segundo tempo, quando chegou na frente, descolou ótimo passe para Igor Jesus finalizar com perigo e por pouco não marcar. Recebeu cartão amarelo no fim por falta para impedir ataque. Pode ser melhor utilizado por Dorival.

Marquinhos (ZAG) – Nota: 5,5

Capitão da Seleção, deu um pequeno susto no torcedor ao quase escorregar em lance dentro da área, mas foi soberano nos combates contra um adversário que pouco ameaçou. Poderia ter arriscado mais na saída de bola.

Gabriel Magalhães (ZAG) – Nota: 6,0

No mesmo nível do parceiro de zaga, com muita segurança e ajuda na saída de bola pela esquerda. Fez boas antecipações para impedir tentativas do Peru, seja com faltas táticas ou com desarmes. Mostrou que tem nível de sobra para competir com Marquinhos e Militão pela titularidade na Seleção.

Abner (LE) – Nota: 6,0

Repetiu o bom nível de atuação da partida contra o Chile e deixou boa impressão para as próximas convocações. Esteve presente tanto nas raras ações defensivas quanto como opção para espaçar o campo no ataque.

Bruno Guimarães (VOL) – Nota: 6,0

Ainda está devendo uma grande atuação com a camisa do Brasil, mas, desta vez, foi bem e esteve mais próximo do nível que apresenta na Premier League. Apareceu muito no meio campo para dar opção na saída e se entendeu bem com Gerson para preencher a faixa central. Deu bons lançamentos quando teve espaço.

Gerson (VOL) – Nota: 6,5

Diferente de como atua no Flamengo, ficou mais presente na faixa central, mas repetiu o alto nível apresentado no clube. Deu ótimo lançamento para Igor Jesus no lance do primeiro pênalti e bateu fraco na chance que teve dentro da área. Fez bem o papel de articulador na saída de bola e pisou mais na área conforme o Brasil construiu o placar. Aproveitou bem a chance no lugar de Lucas Paquetá.

Rodrygo (MEI) – Nota: 4,0

Sempre procurava conduzir o time ao ataque quando recebia a bola, mas segurou demais na maioria das ocasiões e tomou a decisão errada em outras. Teve uma boa chance no fim do primeiro tempo, mas errou o domínio e finalizou mal. Não repetiu o nível de atuação do Real Madrid.

Savinho (PD) – Nota: 5,5

Mais fixo na direita, foi o menos móvel entre o quarteto de frente e não foi tão efetivo. Procurou verticalizar e ir para cima, mas, contra a linha de 5 do adversário, as tentativas nem sempre deram certo e resultaram em 12 perdas de bola. Ainda assim, sofreu o segundo pênalti e foi importante.

Igor Jesus (ATA) – Nota: 6,5

Se apresentou como referência e também procurou jogo longe da área em um ataque móvel arquitetado por Dorival, mas quase não recebeu em boas condições. Em uma das poucas vezes que foi acionado, recebeu lançamento de Gerson e criou lance do pênalti que abriu o caminho da vitória do Brasil. Por pouco não deixou o dele em cruzamento de Vanderson. Incansável, surge como boa opção para a camisa 9 da Seleção.

Raphinha (PE) – Nota: 8,0

Foi premiado com os dois pênaltis, mas já era o destaque da Seleção antes mesmo das cobranças que abriram a vitória. Mandou bola no travessão, tabelou com Igor Jesus, se apresentou tanto nos lados como no centro e saiu de campo aplaudido. Segue em grande fase na temporada.

Dorival Júnior (técnico) – Nota: 7,0

Acertou muito na partida. Além da nova dupla de meio-campo, com Bruno Guimarães e Gerson nos lugares de André e do suspenso Paquetá, teve estrela ao colocar Luiz Henrique e Andreas Pereira e a dupla fazer a jogada do terceiro gol pouco depois. Ciente do favoritismo, dominou o adversário, não sofreu riscos e teve

Reservas

Luiz Henrique (PD) – Nota: 8,0

Tem estrela. Entrou no lugar de Savinho e infernizou a zaga do Peru. Primeiro, buscou a linha de fundo e cruzou na medida para Andreas Pereira marcar. Depois, demonstrou personalidade ao cortar para o meio e finalizar no canto para fazer o quarto do Brasil. Volta da Data Fifa com muita moral.

Andreas Pereira (MEI) – Nota: 7,0

Entrou no lugar de Rodrygo e não precisou nem de três minutos para fazer um golaço de voleio. Fez bem a função de meia articulador e soube levar a equipe ao ataque quando recebeu.

Matheus Pereira (MEI) – Nota: 6,0

Entrou no lugar de Raphinha para a primeira oportunidade com a Amarelinha. Procurou jogo e arriscou de fora em finalização com perigo quando o Peru já estava entregue.

Endrick (ATA) – Nota: 5,5

Cria do DF, teve passagem apagada pela cidade natal. Opção no banco, entrou no lugar de Igor Jesus e pegou na bola apenas duas vezes.

André (VOL) – Nota: 5,5

Entrou no fim no lugar de Bruno Guimarães e pegou um adversário que pouco tentou.