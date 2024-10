Segundinha 2024: Classificados à elite serão conhecidos neste domingo (20)

O futebol candango se prepara para conhecer os novos membros da elite do Distrito Federal em 2025. Neste domingo (20), a divisão de acesso do quadradinho, carinhosamente apelidada como 'Segundinha', vive o penúltimo capítulo da versão 2024, com a disputa dos jogos de volta das semifinais. Às 10h, o Taguatinga recebe o Legião, no estádio Serejão, no lado norte da própria região administrativa. Às 10h30, o Sobradinho terá o mando de campo diante do SESP Brasília. A partida acontece no Defelê, na Vila Planalto. Ambas as partidas serão transmitidas pelo canal da Esportes Brasília, no Youtube.

Em ambas as chaves, os resultados dos jogos de ida, realizados no domingo anterior, foram apertados. No Defelê, o Leão do Rock, mandante, saiu atrás no placar após ceder um pênalti. Posteriormente, foi convertido por Rony. No entanto, conseguiu voltar para o jogo também com uma oportunidade da marca da cal. Daniel Guerreiro marcou em nome do time laranja e branco. Além de ter a vantagem do mando de campo, o Taguatinga poderá dizer que entra em campo como o dono da melhor campanha do torneio. Na primeira fase, o Águia carimbou vaga no mata-mata de forma invicta. Em sete jogos, venceu cinco, empatou dois, e marcou incríveis 22 gols. Ademais, sofreu apenas dois.

Do outro lado, o Legião tenta se revigorar de uma queda durante a campanha. Até a quinta e antepenúltima rodada, estava invicto, e fortalecido na caça aos líderes Sobradinho e Taguatinga. Nas duas últimas rodadas, entretanto, acabou derrotado. Acabou vitimado por SESP Brasília e pelo próprio Taguatinga. Ainda assim, porém, se mantém como o dono da segunda melhor defesa do campeonato, com quatro. Do outro lado do certame, o Sobradinho, assim como a equipe azul e branco, é outro candidato ao título. Da mesma forma, está invicto na competição. São cinco vitórias e três empates. Até a quinta rodada, eram apenas vitórias. Foram 26 gols marcados e apenas dois sofridos. Com três empates por 1 x 1 em sequência, porém, perdeu fôlego.

Ainda assim, se recuperou ao derrotar nas semifinais o terceiro colocado da primeira fase. Chega para a partida decisiva como o dono do melhor ataque, com 31 bolas na rede em apenas oito partidas. Em média, o Leão marcou 3,8 gols por jogo. Por falar nele, o SESP Brasília, antigo Samambaense, passou pelo 'teste de fogo' com segurança ao final da primeira fase. Nas três últimas rodadas, enfrentou justamente os três líderes e agora companheiros de mata-mata. Além de ter vencido o Legião, empatou com ambos Taguatinga e Sobradinho. Com isso, foi capaz de descolar da disputa direta com o Luziânia pelo G-4 e ultrapassar o Leão do Rock, para garantir a terceira posição.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

