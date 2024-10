Brasília Vôlei perde para o Flamengo na estreia na Superliga feminina

A partida foi disputada na noite desta segunda-feira no Ginásio do Sesi, em Taguatinga, com boa presença de público - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei estreou com derrota nesta segunda-feira na temporada 2024/2025 da Superliga feminina de vôlei. Atual vice-campeão carioca, o Sesc/Flamengo derrotou o time candango por 3 sets a 1 no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. As parciais da derrota foram de 16/25, 20/25 e 25/23 e 22/25. O time da capital comandado por Spencer Lee voltará à quadra na próxima segunda-feira contra o Praia Clube, no Uberlândia Tênis Clube.

O primeiro set foi resolvido com facilidade pelo time rubro-negro. A oposta Edinara, a meio de rede Juju e a ponteira Helena comandaram as ações ofensivas. A equipe da casa cometeu cinco erros cruciais, dois deles com Naiara, e não conseguiu causar dificuldades para a trupe de Bernardinho.

A segunda parcial foi mais equilibrada no Ginásio do Sesi. O Brasília Vôlei trocou pontos com o Flamengo, manteve a distância de dois atrás no placar, cortou para um ao encostar em 15 x 14, empatou em 18 x 18, porém o Flamengo novamente deslanchou no placar, abriu vantagem de quatro pontos e encerrou com 25 x 20. Giovana e Naiara travaram um duelo à parte. Cada uma delas colocou seis bolas no chão.

Apesar da desvantagem no placar, o Brasília continuou evoluindo no terceiro set. A equipe conseguiu abrir cinco pontos de vantagem (14 x 9) e irritou Bernardinho durante um tempo técnico solicitado pelo comandante da equipe rubro-negra. Em um dos momentos mais lindos do duelo, o Flamengo levou a bola ao chão depois de 35 segundos de rali e retomou a confiança.



O Flamengo retomou a rédea da partida, virou o placar, mas teve de lidar ponto a ponto com a resistência do Brasília Vôlei. A equipe da casa ficou na cola mantendo o equilíbrio na tentativa de vender caro o resultado. Brasília conseguiu ficar um ponto atrás (21 x 22). virou a parcial e fez 25 x 23 na parcial com muita vibração de Milena, o maior desta do Brasília Vôlei no período.

Embalado pela vitória no segundo set, o Brasília Vôlei equilibrou a partida no quarto período. O set ficou empatado em 13 x 13 e obrigou novamente Bernardinho a parar o duelo para orientar as comandadas e recolocá-las no trilho. Do outro lado, o técnico Spencer Lee tentava manter o foco do Brasília Vôlei. Um desafio para tirar dúvida sobre o ponto do Flamengo praticamente encaminhou o resultado favorável ao Flamengo. A equipe rubro-negra abriu quatro pontos e encerrou a partida em 22/25.