NBB: Brasília Basquete tenta estrear em casa com vitória após cinco anos

A última vitória do Brasília em estreias diante da própria torcida pelo NBB aconteceu na temporada 2019/2020, contra o Botafogo - (crédito: Andrews Clayton/Bauru Basket)

A chegada da quarta rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) traz consigo uma marca negativa a ser quebrada pelo Brasília Basquete. A partida marcada para às 20h desta quarta-feira (23/10), entre o time candango e o São José, no Nilson Nelson, sem transmissão de imagem, poderá sacramentar a primeira vitória da equipe azul do DF em estreias no torneio diante da própria torcida desde 2019.

Lá se vão cinco anos desde que o Brasília foi vitorioso em um cenário do tipo. Na temporada 2019/2020, o triunfo veio diante do Botafogo. Logo na primeira rodada, vitória por 78 x 63. Os quatro anos seguintes apresentaram reveses distintos, segundo levantamento do Correio Braziliense.

Em 2020/2021, derrota para o Paulistano, por 73 x 57. Nas duas temporadas seguintes, acabou vítima do Pinheiros: 93 x 92, e 71 x 68, respectivamente. Em 2023/2024, o algoz foi o Corinthians. O êxito veio com placar de 84 x 72.

A esperança do Brasília por quebrar a marca negativa passar pela remodelação do elenco. A dupla de estrangeiros composta pelo ala/armador estadunidense Anton Cook e pelo ala/pivô bahamense David Nesbitt é a que mais chama a atenção. Vindos do Cerrado, Daniel Von Haydin e Gui Santos também chegaram para somar.

O próprio bahamense, inclusive, já se destaca. É ele o dono da quinta melhor média de pontos no torneio, com 17,7 pontos por partida. Números como esse permitiram a equipe azul somar boas performances. Entretanto, não o suficiente para evitar começo de temporada complicado. Nas três primeiras apresentações, foram três derrotas: 74 x 66 diante do Minas; 93 x 91 contra o Bauru; e 79 x 74 ante o Franca.

O São José, em contrapartida, é outro derrotado em todas as partidas da temporada até aqui. A equipe do interior paulista acabou derrotado pelo trio carioca: Botafogo, Vasco e Flamengo. Portanto, mais uma oportunidade a ser levada em consideração pelo Brasília na busca pela vitória.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

