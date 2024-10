Savarino, após goleada do Botafogo: ‘Efetividade foi importante’

Savarino foi um dos destaques na goleada do Botafogo por 5 a 0 sobre Peñarol, nesta quarta-feira, no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O venezuelano, afinal, marcou dois gols e fez jogadas decisivas na partida. Após o duelo, o jogador destacou a dificuldade no primeiro tempo, mas destacou efetividade do time para sair com a vantagem.

“No primeiro tempo foi muito difícil, não conseguimos jogar ali na frente, não chutávamos no gol. Foi a diferença no segundo tempo, chutar, pegar mais confiança, foram chegando os gols. O importante foi a efetividade que o time teve lá em cima para conquistar essa vitória muito importante”, afirmou Savarino.

O jogador comentou ainda a vantagem que o Botafogo tem e pede pés no chão para o jogo de volta.

“É muita (a vantagem), mas falta um jogo. É tratar com seriedade, pés no chão, esperar que o Botafogo faça bom jogo para conseguir a classificação”, completou.

Com o resultado, o Glorioso pode perder por até quatro gols de diferença na quarta-feira que vem, no Campeón del Siglo, em Montevidéu. Assim, o time carioca pode encarar Atlético-MG ou River Plate – o Galo venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em Belo Horizonte.

