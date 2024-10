Jornal argentino culpa policia brasileira por confusão com torcedores do Peñarol

Na tarde desta quarta-feira, cerca de 200 torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de vandalismo e se confrontaram com policiais militares na praia do Recreio. A imprensa internacional repercutiu a notícia.

O diário “Olé”, da Argentina, foi duro em suas redes sociais e culpou a Polícia Militar pelo confronto.

“Lamentável: a história se repete com a Polícia Brasileira. Desta vez, a torcida do Peñarol aguardava o jogo da Libertadores contra o Botafogo. Houve repressão contra os torcedores, com uso de balas de borracha e gás lacrimogêneo”, postou no X.

????????? LAMENTABLE: SE REPITE LA HISTORIA DE SIEMPRE CON LA POLICÍA DE BRASIL



???????? Esta vez les tocó a los hinchas de Peñarol, quienes esperan por el partido de Libertadores ante Botafogo.



Hubo represión ante los hinchas del Manya, balas de goma, gases y detenidos ???? pic.twitter.com/ZpN6SCq43X — Diario Olé (@DiarioOle) October 23, 2024

O Clarín, do Uruguai, adotou uma abordagem mais leve, apenas noticiando o caso e mencionando a presença de Varela, atleta do Flamengo, que afirmou ter ido buscar amigos envolvidos na confusão.

Entenda o caso

Afinal, o confronto entre a torcida e a PM durou cerca de 1h20, das 12h às 13h20. Aliás, os torcedores, muitos com o rosto coberto, usaram paus, pedras e garrafas para atacar os policiais e outras pessoas presentes. Além disso, utilizaram mesas e cadeiras como escudos, furtaram caixas de cerveja e incendiaram um ônibus de turismo, pertencente aos próprios torcedores, além de atearem fogo em motos estacionadas no local. Assim, uma arma foi apreendida durante a ação.