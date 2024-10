Futsal: final da Copa do Mundo coloca em cartaz Brasil x Argentina

O domingo (6/10) é dia da final dos sonhos para muitos torcedores do mundo da bola. Pela primeira vez em qualquer superfície, seja no campo, na quadra, seja na areia, Brasil e Argentina se enfrentam valendo um título mundial. Quis o destino que o confronto inédito entre os rivais sul-americanos fosse na Copa do Mundo de Futsal, no Uzbequistão, valendo mais do que apenas a moral de ser campeão em cima do maior adversário. Para a Seleção Brasileira, está em jogo a chance do hexa, 12 anos após a última conquista. Do lado albiceleste, é a oportunidade de se consolidar como potência e ser o mandachuva da modalidade na última década. A bola rola às 12h (de Brasília), na Humo Arena, em Tashkent, capital do país asiático.

As equipes se encontraram na edição de 2021, na Lituânia, mas caíram no mesmo lado do chaveamento. Na semifinal, quem levou a melhor foram os argentinos, por 2 x 1, e depois perderam a final para Portugal. O confronto mais recente entre as duas principais forças do continente foi ainda este ano, na decisão da Copa América. Dessa vez, deu Brasil, por 2 x 0.

"Duas equipes que se conhecem muito, que se enfrentam com muita frequência em competições importantes. São sul-americanos, mas possuem particularidades que as diferenciam. É um confronto de campeões mundiais e o favoritismo está bem dividido. Será, sem dúvida, mais um grande jogo com requintes de muita imprevisibilidade", disse Marquinhos Xavier, técnico do Brasil, em entrevista à CBFTV.

"É, sem dúvida, o maior jogo da história do futsal. Acho que é o sonho de cada pessoa que nasceu na Argentina ou no Brasil. Você sonha em jogar uma Copa do Mundo, jogar uma final e jogar uma final Argentina x Brasil. É o maior clássico do mundo, todo mundo quer ver. O maior dos rivais, dois grandes times, o maior título do futsal em jogo, vai ser muito, muito especial jogar em um jogo como este", reforçou o goleiro argentino Nico Sarmiento, à Fifa.

Ambas as equipes ostentam 100% de aproveitamento na atual edição do torneio de tiro curto. Os brasileiros nadaram de braçada na fase de grupos, com uma série de goleadas, e foram sofrer pela primeira vez apenas na semifinal, contra a Ucrânia. A vitória de virada, por 3 x 2, deu moral para o time, que sofre com lesões. O retrospecto argentino foi praticamente idêntico. Os hermanos tiveram dificuldades contra o Afeganistão no segundo jogo e carimbaram a vaga na final com tiro livre no fim do confronto com a França.

Ainda assim, as diferenças são muitas quando o assunto é histórico e o recorte recente no Mundial. Maior campeão da competição, o Brasil volta a disputar a decisão pela primeira vez desde 2012. No período, terminou de forma antecipada a edição de 2016, nas oitavas, única vez da seleção canarinho fora no pódio. Na última Copa, a eliminação na semi diante dos hermanos foi amarga.

Os argentinos vivem a fase dos sonhos. Campeões na Colômbia, em 2016, amargaram a prata na edição passada e agora chegam na terceira final consecutiva, feito alcançado apenas por Brasil e Espanha. Além disso, são 17 vitórias e apenas uma derrota nas últimas 20 partidas de Mundial. O bicampeonato coloca o país em segundo na prateleira de maiores vencedores, no mesmo patamar dos espanhóis.

Rivalidade de lado, mesmo com o título na linha, o pensamento também é de celebração por protagonizar a primeira decisão do Mundial de futsal entre dois países da América do Sul. "Disputar uma final de Mundial coloca o futsal sul-americano no topo. Estamos todos muito animados, conhecemos quase todos eles, temos muita amizade. Isso é ótimo para o futsal sul-americano, mostrando que são duas seleções de alto nível e, agora, vamos fazer essa final. Tomara que seja uma final linda e que venha o título para a gente. Acho que o jogo será decidido na parte mental. Quem errar menos levará o título para casa", analisa o pivô Rafa Santos.

Rafa é o único atleta da posição disponível para o técnico Marquinhos Xavier. Pito, atual melhor jogador de futsal do mundo e camisa 10 da Seleção Brasileira, sentiu lesão na coxa direita e não atuou no mata-mata, porém pode ser uma opção para jogar no sacrifício. Além dele, Ferrão, três vezes eleito o craque da modalidade, saiu machucado na semi e é dúvida.

Ficha técnica

Brasil x Argentina

Final (jogo único)

Local: Humo Arena, em Tashkent, Uzbequistão

Quando: Domingo (6/10), às 12h

Transmissão: Globo, SporTV, CazéTV e Fifa

Árbitro: Alejandro Martínez (Espanha)

Prováveis escalações



Brasil — Willian; Marlon, Marcel Valerio e Dyego. Técnico: Marquinhos Xavier

Argentina — Sarmiento; Corso; Taborda, Claudino e Brandi. Técnico: Matías Lucuix

