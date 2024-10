Brasiliense Enzo Elias vence corrida sprint da Stock Car no Uruguai

O brasiliense Enzo Elias brilhou neste sábado, no Uruguai. O piloto venceu pela primeira vez sozinho, como titular na Stock Car ao cruzar ao receber a bandeira quadriculada na etapa de El Pina. O triunfo inédito veio em grande estilo. Depois de três pódios na temporada, ele subiu ao lugar mais alto e inaugurou a galeria dos vencedores na primeira etapa disputada no autódromo Víctor Borrat Fabini. O traçado estreia nesta temporada no calendário da principal categoria do automobilismo nacional. Em 2022, Enzo havia vencido uma Corrida de Duplas, em fevereiro de 2022, em Interlagos, com o parceiro de Galid Osman.

"Estava engasgada essa vitória! Estou muito feliz, o carro estava incrível, obrigado ao pessoal da Crown Racing. Não tenho nem palavras, é só agradecer a todos! Principalmente aos meus pais, que não conseguiram vir para a etapa. Obrigado por tudo que vocês fizeram, essa vitória é de vocês", emocionou-se Enzo Elias.

"Tem um gosto diferente ser o primeiro vencedor no Uruguai. Gostei demais da pista e El Pinar agora tem um lugar especial no meu coração”, completou o "motora" candango.

Beneficiado pela inversão de grid, Elias partiu para a corrida Sprint na primeira fila, ao lado do conterrâneo Lucas Foresti. O piloto de 22 anos do Toyota Corolla #28 preparado pela Crown Racing sustentou a segunda posição no apagar das luzes e começou a ensaiar o ataque para assumir a dianteira do pelotão.

Na quarta volta, Enzo Elias assumiu a liderança ao final da reta de largada e tratou de virar voltas em ritmo de classificação para abrir margem confortável em relação ao principais concorrentes. Com o pelotão reestabelecido, Elias tinha margem superior aos 4 segundos para o perseguidor mais próximo e trabalhou para sustentar a diferença confortável.

Depois de 44 corridas como titular, Enzo Elias foi o primeiro piloto a ver a bandeira quadriculada nos 3.120m de El Pinar. É a primeira vitória de Elias como titular da principal categoria do país e a segunda na Stock Car. O brasiliense venceu a bateria de duplas em 2022 ao lado de Galid Osman em Interlagos.

Com a vitória, Enzo avança para o nono lugar no campeonato com 594 pontos conquistados e encurta ainda mais a diferença para os líderes, agora de 112 pontos.