Gama Leões de Judá viaja à Dubai para a disputa de torneio de flag football

O Brasil terá um representante na disputa do primeiro torneio internacional de Flag Football dos Emirados Árabes Unidos. Mais precisamente, a cidade de Brasília. De sexta-feira (1º/11), a domingo (3/11), o Gama Leões de Judá participará da competição junto de outros 11 clubes locais e internacionais, no The Sevens Stadium, em Dubai, no país do Oriente Médio.

O tetracampeão candango foi sorteado como membro do Grupo A. Fará companhia aos times locais Dubai Vipers e Abu Dhabi Wildcats. Os outros dois grupos também serão compostos por três times cada. A Chave B terá Jeddah AlBaharah, Abu Dhabi Most Hated e Dubai Sand Beavers.

A C contemplará o Kuwait Speedcut, o Dubai Blitzkrieg e o Al Ain Golden Warriors. Além do torneio masculino, o evento ainda terá uma competição feminina e uma mista. As equipes serão compostas por, no máximo, cinco atletas cada. Contando as três competições, haverão times do Equador, Kuwait, Egito, Turquia, Marrocos, além dos próprios donos da casa e da equipe brasileira.

No certame masculino, cada time jogará diante dos outros dois adversários dos respectivos grupos. Os dois melhores colocados de cada chave avançam. A partir daí, se formarão as quartas de final. Elas serão seguidas por semifinais e pela decisão. A equipe embarcou para a sede da competição nesta terça-feira (29/10).

“(...)Estamos levando o nome do Leões para fora do país pela primeira vez e do Brasil para mais um destino global onde já somos muito bem representados pela nossa seleção. Vamos dar o nosso melhor para orgulhar todos vocês e levar o nome do nosso time e do nosso país ainda mais além” afirmou Adalberto Dadau, presidente do time, via assessoria de imprensa.



Crescimento da modalidade

O flag football, prática derivada do futebol americano, tem conquistado fãs e adeptos ao redor do mundo especialmente após o anúncio de que ganharia o status de esporte olímpico. Pela primeira vez, a modalidade será incluída no programa de uma edição de Jogos Olímpicos.

Entrará em cartaz em Los Angeles-2028. Críquete, squash, beisebol/softball e lacrosse também estreiam na próxima edição do torneio. O flag football é conhecido como um 'primo' da modalidade consagrada pela famosa NFL e pelo Super Bowl. Foi, entretanto, inventado como alternativa para o exacerbado montante de contato físico.

Menos violento, o flag football possui o mesmo objetivo final que o derivado: marcar pontos através de chegadas à zona protegida pelo adversário. Porém, não conta com trombadas, os famosos tackles, para impedir os avanços dos rivais. Ao invés disso, bandeiras presas às cinturas dos atletas, chamadas de flags, são puxadas pelo respectivos marcadores.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

