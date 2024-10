Rafaela Ferreira vai correr na F1 Academy com apoio da RB em 2025

A semana do Grande Prêmio de São Paulo começou com boas notícias para o automobilismo nacional. Rafaela Ferreira foi anunciada nesta quarta-feira (30/10) como piloto da RB (ex-Alpha Tauri) para a temporada de 2025 da F1 Academy, categoria feminina com tutela da Fórmula 1. A catarinense de 19 anos fará parte do programa de desenvolvimento da equipe irmã da Red Bull e será a segunda brasileira a fazer parte do grid da classe, ao lado de Aurelia Nobels, membro da academia da Ferrari.

"Estou extremamente feliz em pilotar para o programa RB Academy na F1 Academy em 2025. Esta oportunidade representa um grande passo na minha carreira e é um sonho realizado trabalhar com uma equipe que tem tanto talento. Estou determinada a dar o meu melhor e ir atrás de grandes resultados. Será algo novo para mim, mas estou confiante de que alcançaremos muito juntas", comemorou Rafaela.

O desempenho da brasileira na F4 Brasil, na qual se tornou a primeira mulher a vencer provas na categoria, foi a principal credencial para receber a oportunidade na F1 Academy. As vitórias pela TMG Racing vieram no autódromo Velocitta, em São Paulo, e na corrida em Buenos Aires, além de mais cinco pódios.

"Todos na equipe estão extremamente animados em receber Rafaela na família VCARB. Rafaela é um talento brasileiro excepcional e temos o prazer de compartilhar esta plataforma global e fortalecedora para competir, correr e crescer juntos. A F1 Academy tem sido um grande sucesso nesta temporada, a exposição que gerou para o automobilismo feminino é revolucionária", disse Laurent Mekies, chefe de equipe da RB.

Criada em 2023, a F1 Academy é uma competição de base voltada para o desenvolvimento de jovens pilotos mulheres. Todas as dez equipes da Fórmula 1 apoiam uma participante, enquanto outras podem competir de maneira independente. A temporada atual conta com sete provas, cada uma com duas corridas. Nobels está em 11º, com 22 pontos.