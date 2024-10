NBB: Brasília Basquete anuncia Anderson Rodrigues como novo contratado

O Brasília Basquete tem um novo elemento no plantel pela busca por uma vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta quinta-feira (31), o Alien do Distrito Federal anunciou a contratação de Anderson Rodrigues. O pivô possui vasta experiência na liga brasileira de basquetebol. Em solo verde-amarelo, o jogador de 2,07 acumula passagens por Pato (MG), Rio Claro (SP) e Bauru (SP).

Na última edição do torneio, terminado com o representante do quadradinho na lanterna, Anderson foi um dos grandes nomes do Bauru. Na temporada 2023/2024, ele fez parte da campanha que culminou na chegada às semifinais da competição.

O time paulista acabou eliminado pelo posterior vice-campeão Flamengo. Durante o período de tempo citado, o pivô acumulou médias de 14 pontos e 6.1 rebotes por partida. Agora, o jogador natural de São Paulo (SP) disputará posição com Lázaro Rojas e Matheus Bonfim.

Rodrigues já está, inclusive, em São Paulo, para participar dos treinos junto da trupe de Dedé Barbosa. As sessões de treinamentos acontecem como preparação para os confrontos que acontecerão nesta quinta (31), diante do Pinheiros, às 20h; e no próximo sábado (2/11), contra o Corinthians. Anderson vestirá a camisa 16.

''Estou muito animado em voltar para o Brasil depois de fazer uma temporada na liga mexicana, e melhor ainda voltar a jogar com o Dedé que me ensinou muito e me moldou o atleta que me tornei hoje. Também voltar a jogar com alguns companheiros como o Gemadinha que vem fazendo uma temporada fabulosa. Estou feliz em representar essa camisa pesada do CAIXA Brasilia'' disse ele, via assessoria de imprensa. A partida desta quinta, inclusive, contará com a transmissão ao vivo do YouTube do NBB

''Serão jogos complicados, equipes bem treinadas e que vão dar trabalho a rodas as equipes do NBB. Mas também sabemos do nosso potencial. Fizemos dois bons jogos em casa, agora chegou a hora de jogar bem longe da nossa torcida. Começando pelo duelo de hoje diante do Pinheiros'', acrescentou o técnico Dedé Barbosa, também via assessoria.

O Brasília Basquete vive momento de recuperação no campeonato. Após ser derrotado nos três primeiros jogos (Minas, Bauru e Franca) o time azul da capital federal venceu os dois primeiros jogos diante da torcida no ginásio Nilson Nelson. A primeira vitória veio com um 81 x 76 sobre o São José. A segunda, um 86 x 80 contra o Mogi. Destaque e cestinha em ambos os jogos, o ala-armador Gemadinha foi eleito como o melhor jogador da última semana no torneio.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima