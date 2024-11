Dorival convoca Vini e critica resultado da Bola de Ouro: "Injustiça"

O técnico Dorival Júnior anunciou na tarde dessa sexta-feira os convocados para a última Data Fifa do ano nas partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Ausente na lista passada por causa de uma contusão, Vinicius Junior está de volta. O atacante do Real Madrid foi eleito segundo melhor do mundo na última segunda-feira pela revista France Football em votação polêmica promovida pela revista France Football.

Quarto colocado no processo seletivo do continente com 16 pontos atrás do Uruguai nos critérios de desempate, da Colômbia (19) e da líder Argentina (22), o Brasil jogará no Estádio Nacional de Maturín em 14 de novembro pela 11ª rodada e receberá o time celeste na 12ª, na Arena Fonte Nova, em Salvador, no próximo dia 19. A principal ausência na convocação é o brasiliense Endrick. Protagonista na chegada de Dorival Júnior nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, o atacante foi preterido nesta relação.

Questionado sobre o resultado da Bola de Ouro, Dorival Júnior criticou o desfecho e classificou com injustiça: "Eu tive uma conversa com ele um dia antes, não após. Preciso fazer pessoalmente. Na minha opinião, uma situação injusta. É uma premiação individual. Se teve um atleta decisivo, agudo, letal, que o talento foi mostrado para o mundo todo, acredito que tenha sido ele na temporada", comentou.

O técnico da Seleção evitou atingir o número 1 do mundo, o espanhol Rodri do Manchester City. "Nada contra sobre quem ganhou um prêmio, grande atleta do futebol mundial e espanhol, se destacou muito. Mas o Vinícius pelo trabalho que fez merecia um reconhecimento diferente. Talvez o maior prêmio que o Vinicius tenha ganho foi o reconhecimento e respeito do seu povo. A grande maioria do povo brasileiro percebeu a injustiça", opinou.

Indagado sobre a ausência de Endrick na convocação para os duelos contra Venezuela e Uruguai, Dorival júnior atribuiu à falta de ritmo do jogador no Real Madrid. Ele não tem atuado e ficado no bando de reservas do time espanhol. "Nós temos várias decisões tomadas que são levadas até poucos momentos antes de vocês receberem a lista final. Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Jogadores estão atuando ou não? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão, porque não temos tempo para reposição de um tempo perdido", contextualizou.

"O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos, vinha tendo uma boa resposta. Ele está hoje em um momento de transição, vivendo um processo natural, tudo isso demanda tempo. As portas não estão fechadas ao Endrick, pelo contrário. Tudo é questão de que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube, com calma e paciência para reconquistar seu espaço", justificou.

Dorival Júnior também explicou a opção por não chamar Neymar. O jogador tem voltado a campo pouco a pouco no Al-Hilal depois de um ano longe dos gramados. "Todos nós estamos atentos com a evolução. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo", ponderou.

"Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar", explicou Dorival Júnior.



Convocados

Goleiros

Bento (Al-Nassr)

Éderson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)



Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murilo (Nottingham Forest)

Volantes e meias

André (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Raphinha (Barcelona)



Atacantes

Estêvão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vinicius Junior (Real Madrid)