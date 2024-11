NBB: Brasília Basquete visita o Corinthians em busca da quarta vitória

O Brasília Basquete parte para a sétima rodada do NBB em meio a fase de destaque. A partida marcada para às 18h deste sábado (2/11), contra o Corinthians, no ginásio Wlamir Marques, na Zona Leste paulistana, poderá trazer à equipe candanga o quarto triunfo na competição.

Após sofrer três derrotas nas rodadas inaugurais da competição (Minas, Franca e Bauru), o time azul emendou sequência expressiva. Às vésperas do confronto diante do alvinegro paulista, ostenta uma série de três vitórias consecutivas. A mais recente aconteceu na noite da última quinta-feira (31/10), diante do Pinheiros.

Na Terra da Garoa, o Brasília venceu a primeira longe da torcida no ginásio Nilson Nelson com placar de 89 x 75. O time do quadradinho liderou três dos quatro períodos do confronto. Daniel Von Haydin, com 25 pontos, foi o cestinha da vitória. O retrospecto recente falou mais alto em nome do conjunto brasiliense. Na última temporada, já havia vencido o Pinheiros nas duas oportunidades durante a temporada regular. Agora, venceu pela terceira vez em três partidas.

O sucesso em quadra pode ser aproveitado como uma mudança de chave. Afinal, os dois outros êxitos na versão atual da competição haviam sido conquistados na capital federal (81 x 76 contra o São José, e 86 x 80 diante do Mogi). Agora, reforçam o argumento de um momento positivo em nome dos candangos. As três vitórias já conquistadas até aqui, inclusive, deixam o Brasília próximo de quebrar a marca obtida em toda a temporada passada. Em 2023/2024, a equipe venceu apenas cinco partidas das 36 que fez no total.

Portanto, apenas mais três triunfos são necessários para que o objetivo seja cumprido. O Corinthians, em contrapartida, vive início turbulento de temporada. Em cinco jogos, venceu dois, e perdeu os outros três. Derrotou Flamengo e Botafogo. No entanto, acabou superado por São Paulo, Pato e Minas.

Existem esperanças propriamente personificadas na missão pelo retorno do Brasília aos playoffs depois de cinco anos de ausência. Gemadinha e Von Haydin são respectivamente 12º e 13º com as melhores médias de pontos em todo o campeonato até aqui. Possuem, ambos, 15,33. No quesito rebotes, o bahamense David Nesbitt é o 11º do torneio, com média de 6,67 por partida. Além disso, é o 6º em duplos-duplos. Pedro é o 9º em bolas recuperadas, com 1,83.

