Haas confirma Bearman no lugar de Magnussen para o restante do GP do Brasil

Vai ter novidade no grid para o fim de semana do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. A Haas confirmou nesta sexta-feira (1/11) que Kevin Magnussen será substituído por Oliver Bearman para o restante das atividades em São Paulo, após o dinamarquês ter apresentado um mal-estar. O jovem britânico de 19 anos já havia pilotado durante a sessão única de treino livre e na classificação da sprint, mas também irá à pista do Autódromo de Interlagos para outra bateria qualificatória e as duas corridas, a curta e a principal.

Reserva de Ferrari e Haas, mas com contrato para ser titular da equipe estadunidense para 2025, Bearman já tem outras duas participações em etapas da atual temporada e pontuou em ambas, o suficiente para estar em 17º no campeonato, na frente de nomes como Esteban Ocon (Alpine) e Valtteri Bottas (Sauber). A estreia na F1 foi na Arábia Saudita, quando entrou no lugar de Carlos Sainz, em recuperação de uma apendicectomia. Depois, ele assumiu o carro do próprio Magnussen no Azerbaijão após o veterano ser suspenso por ultrapassar o limite de pontos por punição na superlicença.

O garoto foi uma das surpresas da sexta-feira em Interlagos. Mesmo com um carro que costuma ficar apenas na metade do pelotão, ele terminou em terceiro durante o treino livre, menos de dois décimos atrás de Lando Norris, da McLaren, detentor do melhor tempo. Depois, avançou para a terceira bateria da classificação da corrida de sprint e garantiu o 10º lugar, largando na frente do veterano Nico Hulkenberg, companheiro na equipe estadunidense.

“O carro estava realmente bom o dia todo, desde a primeira volta no treino. Estou feliz por estar no SQ3 e ter passado para a terceira fase de uma sessão de qualificação. Cometi um erro no setor um, o que me custou muito tempo, pois o resto da volta foi muito bom, então estou decepcionado com isso. Ayao (Komatsu, chefe de equipe da Haas) me acordou esta manhã com sua ligação sobre pilotar hoje, e dou o meu melhor para Kevin, pois sei que ele não se sente bem e teve muito sucesso nesta pista. Estou feliz por voltar a um carro de Fórmula 1, é sempre um prazer”, disse Bearman.

Os compromissos do britânico começam às 11h de sábado (2/11), para a sprint, e depois, às 15h, para a classificação da prova principal. O dia ainda terá mais atividades em pista, com uma homenagem a Ayrton Senna no final da tarde. Na ocasião, Lewis Hamilton irá pilotar a McLaren usada pelo brasileiro no título mundial de 1990. A corrida oficial é no domingo (3/11), às 14h. Band, Band Sports e F1 TV transmitem.