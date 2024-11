Copa do Brasil: Gabigol brilha e Flamengo abre frente contra o Atlético-MG

Gabigol comemora no Maracanã: camisa 99 teve papel decisivo ao marcar dois dos três gols rubro-negros contra o Atlético-MG - (crédito: Wagner Meier/Getty Images via AFP)

Na batuta de um dos maiores e mais decisivos ídolos da história recente do clube, o Flamengo abriu uma importante vantagem diante do Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (3/11), os dois clubes se encontraram no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para os primeiros 90 dos 180 minutos valendo taça. Com dois gols de Gabigol e outro de Arrascaeta, o rubro-negro aproveitou a força da torcida, desempenhou bom futebol e venceu os mineiros, por 3 x 1. Alan Kardec marcou o gol responsável por deixar a esperança do Galo viva para o duelo de volta, na Arena MRV. O duelo derradeiro será no próximo domingo (10/11), às 16h.

Filipe Luís optou por colocar um time ofensivo em campo e foi premiado com uma boa atuação do time no primeiro tempo. Propositivo, o Flamengo deu poucas chances para o Atlético-MG e fez bom uso da letalidade de Arrascaeta e Gabigol para construir dois de frente. Acuado, o Galo deixou a bola com o adversário e não teve agressividade. Melhor ajustado defensivamente, o time mineiro equilibrou o duelo com os cariocas, mas sem criar grandes chances. A emoção ficou para o fim. Com outro de Gabi, o time da casa ampliou. No abafa para sair do Maracanã em condições de decidir em casa, os mineiros descontaram com Alan Kardec.

Torcida do Flamengo promoveu mosaico relembrando as quatro conquistas da Copa do Brasil antes de o jogo contra o Atlético-MG começar no Maracanã (foto: Wagner Meier/Getty Images via AFP)

Primeiro tempo

Os dois times apresentaram o tradicional nervosismo inicial de uma decisão de Copa do Brasil. No entanto, empurrado pela torcida — antes de a bola rolar, houve um mosaico relembrando as conquistas do clube no torneio —, o Flamengo sabia da importância de ser propositivo e construir um bom resultado no Maracanã. A primeira chance, porém, foi mineira. No primeiro minuto, Scarpa chutou de fora da área e exigiu boa defesa de Rossi. Aos cinco, Michael respondeu e finalizou rente à trave de Everson. Com 10, Arrascaeta acertou o alvo. Após grande jogada de Wesley, Gabigol finalizou cruzado, o goleiro do Galo espalmou para o meio da área e o camisa 14 empurrou para a rede: 1 x 0.

Os minutos seguintes ao gol, porém, foram de marasmo. Com a bola no pé, o Flamengo tinha dificuldades de encontrar espaços. Acuado, o Galo não emendava boas sequências ofensivas. Com 22, Plata chutou da entrada da área, mas por cima da meta. Aos 28, Léo Pereira quis surpreender de longe e Everson fez defesa plástica para impedir o golaço. Ainda melhor, o rubro-negro ampliou. Plata deu casquinha em lançamento e achou Gabigol livre. Com categoria, o camisa 99 tocou na saída do goleiro atleticano e ampliou a excelente vantagem dos cariocas no Maracanã ao marcar o 15º dele em finais pelo clube.

Gabigol voltou a marcar com bola rolando pelo Flamengo na decisão diante do Atlético-MG (foto: Wagner Meier/Getty Images via AFP)

Segundo tempo

O cenário de consistência rubro-negra se repetiu na volta do intervalo. Com dois, Gerson queimou de longe, mas errou. Cinco minutos depois, o camisa oito perdeu bola e o Galo fez blitz. Arana e Scarpa, porém, tiveram os chutes bloqueados na área por Wesley e Alex Sandro. Com 11, Battaglia cabeceou cruzado e mandou perto da meta de Rossi. Em momento de marcação mais ajustada, o Atlético-MG dificultou os avanços adversários. Os times passaram a assustar apenas em jogadas bem acompanhadas pelas zagas, evitando finalizações de risco. No poder decisivo de um ídolo, o Fla ampliou.

Alcaraz achou Gabigol na área. O camisa 99 ajeitou o corpo e colocou a bola no canto esquerdo de Everson. O Atlético-MG sabia da necessidade de achar a rede e foi ao ataque. Na insistência, teve o prêmio. Alan Kardec recebeu, aproveitou bobeada de Léo e bateu Rossi: 3 x 1. Com muitas opções no setor ofensivo, os mineiros tentaram ampliar a pressão, enquanto o Flamengo reforçava a marcação. O clube mineiro até passou mais tempo com a bola nos pés e cercou a grande área em busca de novas oportunidades. No entanto, os cariocas se postaram bem na defesa e confirmaram o placar com dois de diferença.

Próximo jogo

Com os 90 minutos do Maracanã finalizados, Flamengo e Atlético-MG terão uma semana de preparação até o encontro definitivo da Copa do Brasil. No próximo domingo (10/11), às 16h, o rubro-negro e o alvinegro voltam a se enfrentar, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Com a vitória como mandante, o clube carioca tem a vantagem de perder por um gol para ficar com a taça. O Galo precisa vencer por três ou mais de diferença. Se os mineiros ganharem por dois, o campeão da temporada 2024 do principal torneio mata-mata do futebol nacional será conhecido nas penalidades máximas.

Ficha técnica

Copa do Brasil — Final

Flamengo 2 x 0 Atlético-MG

Onde: Maracanã, Rio de Janeiro

Público: 67.459



Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Plata (Fabrício Bruno), Michael e Gabigol (Varela). Técnico: Filipe Luís

Gols: Arrascaeta e Gabigol (2)

Cartões amarelos: Alex Sandro,

Atlético-MG

Everson; Lyanco (Saravia), Battaglia, Junior Alonso e Rubens; Otávio (Alisson), Alan Franco, Guilherme Arana (Zaracho) e Gustavo Scarpa (Alan Kardec); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Gol: Alan Kardec

Cartões amarelos: Guilherme Arana

