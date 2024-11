Brasília derrota Fortaleza e engata quinta vitória consecutiva no NBB

A partida de ontem foi disputada ponto a ponto do início ao fim em uma noite de duelo equilibrado no Ginásio Nilson Nelson - (crédito: Matheus Martins Maranhão)

O Brasília Basquete conseguiu em oito jogos nesta temporada do Novo Basquete Brasil o que precisou de 36 na edição passada: cinco vitórias. A vítima dessa terça-feira foi o Fortaleza no Ginásio Nilson Nelson. O triunfo por 73 x 72 é o quinto consecutivo da equipe candanga na versão 2024/2025 do campeonato nacional.

A série de triunfos iguala as cinco de 2016/2017. Naquela temporada, o time chamado à época de UniCeub/BRB derrotou Basquete Cearense, Paulistano, Liga Sorocabana, Pinheiros e Mogi para encher a mão de triunfos. A equipe da capital retornará ao Nilson Nelson neste sábado, às 15h, contra o Unifacisa. Os ingressos podem ser adquiridos no aplicativo oficial do Brasília Basquete na sua loja preferida de apps.

Lucas e Demétrio travaram um duelo à parte na pontuação. O armador do Brasília Basquete marcou 19 e foi o cestinha do confronto. O pivô do Fortaleza anotou 16.

O panorama do primeiro quarto definiu bem o perfil das duas equipes. O Brasília Basquete apostou nos arremessos de três pontos. Do outro lado, o Fortaleza castigou os donos da casa nas tentativa do interior do garrafão e encerrou o primeiro quarto com vantagem de 25 x 20.

O Brasília Basquete despertou no segundo período e se impôs com vitória por 19 x 14, mas a pontuação acumulada pelo Fortaleza no quarto inicial deixou o placar parcial equilibrado no intervalo: 39 x 39 com Demétrio totalizando 12 pontos pelo time cearense e Gemadinha atrás com 8 pela equipe candanga.

O terceiro quarto foi equilibrado. Houve queda de rendimento e as duas defesas conseguiram controlar a partida. Os arremessos não eram concluídos com facilidade. Os dois times outra vez não abriram vantagem e a parcial terminou com vantagem apertada dos Brasília Basquete por 17 x 14 anunciando um período final eletrizante no Nilson Nelson.

A equipe da casa conseguiu algo raro no último quarto. Abriu cinco pontos ao liderar por 68 x 63 e obrigou o Fortaleza a pedir tempo a quatro minutos do fim do confronto. Não adiantou. O Brasília Basquete manteve a força mental e consolidou a quinta vitória consecutiva na temporada ao fechar o quarto período em XX x XX e o ótimo jogo na capital do país em XX x XX.