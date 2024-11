Escalações: veja como Atlético-MG e Flamengo jogam a final na Arena MRV

Belo Horizonte — O último detalhe importante da grande final da Copa do Brasil de 2024 entre Atlético-MG e Flamengo não é mais segredo para ninguém. Horas antes de a bola rolar na Arena MRV, o alvinegro e o rubro-negro definiram as escalações para os últimos 90 minutos da decisão. Os flamenguistas jogam com o meio-campo reforçado por Erick Pulgar e o ataque composto por Gabi e Michael, enquanto o Galo aposta em começar a partida com Zaracho no meio e Arana na lateral-esquerda.

Filipe Luís optou por mexer pouco no time do Flamengo, responsável por construir a vantagem no Maracanã. Suspenso no jogo de ida, o volante de ida assume a vaga de Plata, em uma formação com foco em mais força no meio de campo. A principal dúvida era no lado esquerdo do ataque, mas Michael ganhou a concorrência contra Bruno Henrique e começará como titular na Arena MRV.

Gabriel Milito descansou boa parte do time titular na derrota diante do Atlético-GO, por 1 x 0, na última quarta-feira (6/10). Com o fôlego do elenco em dia, o treinador argentino deixou Alan Kardec no banco de reservas, colocou Guilherme Arana na lateral-esquerda e Zaracho no meio, com Paulinho e Hulk no ataque. Tudo na tentativa de sufocar o adversário e tentar reverter a desvantagem no placar agregado.

A vantagem ao fim dos primeiros minutos do principal mata-mata do calendário brasileiro é do Flamengo. No jogo de ida no Maracanã, os cariocas aproveitaram o fator casa e o apoio da torcida rubro-negra para abrir um expressivo 3 x 1. Com o resultado, os flamenguistas podem perder por até um gol para ficarem com o título. Os atleticanos tentam uma vitória por dois de frente para forçar os pênaltis ou mais bolas na rede em busca da taça no tempo normal.

Mais de 45 mil torcedores são esperados nas arquibancadas na Arena MRV na primeira final da história do estádio atleticano. Com a vantagem de dois gols nas mãos, o Flamengo sonha em conquistar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Se alcançar a virada épica, o Atlético-MG vai empilhar a terceira taça da competição nacional na galeria de conquistas.

Escalações

Atlético-MG

Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Arana; Scarpa, Otávio, Alan Franco e Zaracho; Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta; Michael e Gabigol. Técnico: Filipe Luís