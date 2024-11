Torcedores do Atlético tomam conta das ruas na primeira final da Arena MRV

Belo Horizonte — Inaugurada em abril de 2023, a Arena MRV, nova casa do Atlético-MG, já se transformou em um reduto tipicamente alvinegro em Belo Horizonte. O cenário em volta do estádio horas antes da realização da primeira final da nova casa não deixa dúvidas. Praticamente todas as decorações nos comércios e nas ruas remetem ao Galo e, horas antes de a bola rolar para a decisão contra o Flamengo, a partir das 16h, os torcedores mineiros fazem da manhã deste domingo (10/11) o momento ideal para ampliar o clima de "eu acredito."

O tradicional cântico de apoio responsável por embalar grandes viradas da história recente do Atlético-MG é o mais ouvido nos arredores da Arena MRV. Na decisão, o Galo precisa de ao menos três gols para reverter o 3 x 1 construído pelo Flamengo. Mas a dificuldade da missão não atrapalha o clima inédito de final e a confiança de título dos torcedores mineiros. As músicas de apoio ecoam cada vez mais forte, conforme a quantidade de alvinegros na região aumenta.

Arredores do estádio atleticano contam com diversas referências ao clube alvinegro (foto: Danilo Queiroz/CB/D.A Press)

Nos arredores da Rua Cristina Maria de Assis, umas das várias tomadas pelos torcedores em volta da Arena MRV, o cenário tradicional dos dias do jogo se monta. Ambulantes "abrem as portas" e recepcionam os animados atleticanos com cerveja e o tradicional tropeirão mineiro. Tudo faz parte do esquenta na expectativa de testemunhar, mais tarde, a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil.

Os itens relacionados ao Atlético-MG estão em alta. Entre eles, está um adorado pelos entusiasmados e evitado pelos mais cautelosos: a faixa de tricampeão, com o nome dos jogadores do elenco alvinegros. Abordado pelo Correio, o vendedor garantiu: a venda está blindada contra qualquer superstição negativa. A reportagem testemunhou um torcedor adquirindo o adereço e outros negando o convite para colocar o material de celebração de maneira antecipada no peito.

Vendedor garante: comercialização antecipada da faixa de campeão do Atlético-MG está livre de superstições (foto: Danilo Queiroz/CB/D.A Press)

A fé na virada, porém, é alta. "Vai dar Galo. A missão é complicada, mas nosso time é muito forte. Vamos honrar nossa história para deixar esse título na Arena MRV", ressalta, confiante, o professor Maurício Lima, 55 anos. Ele é apenas um dos mais de 41 mil atleticanos esperados para acompanhar o jogo. Outros quatro mil flamenguistas vão completar a festa e tentar reverter a atmosfera de apoio ao Galo em Belo Horizonte. Outros tantos mantêm a esperança de conseguir um ingresso de última hora com os poucos e acanhados cambistas a circularem nos arredores do estádio ao fim da manhã.

Galo Bastião

Para apoiar o Atlético-MG, vale realmente de tudo. Até mesmo recorrer à presença de um tradicional amuleto dos torcedores mineiros: o Galo Bastião. Celebridade entre os alvinegros e presente em diversos jogos do clube, o imponente animal de penas alvinegras não perdeu a final e atrai a atenção de qualquer um próximo. Vários param para tirar fotos e registrar vídeos do representante do mascote do alvinegro.

Galo Bastião: celebridade entre os torcedores nos arredores da Arena MRV (foto: Danilo Queiroz/CB/D.A Press)

Os portões para acesso às arquibancadas da Arena MRV abrem às 13h. Por lá, os atleticanos esperam transformar o domingo de futebol em um dia inesquecível com o primeiro título do clube na nova casa. Baseado na vantagem, o Flamengo tem fé em estragar a festa dos anfitriões. De toda forma, o cenário para a festa alvinegra ou rubro-negra na Copa do Brasil está montado, com os torcedores na expectativa de sentirem o clima muitas vezes nas próximas temporadas.