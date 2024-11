Técnica brasiliense Camilla Orlando leva Palmeiras à final do Paulista

O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista de futebol feminino com uma pitada brasiliense na prancheta. Depois de eliminar a Ferroviária no último domingo por 2 x 1 na partida de volta das semifinais no Allianz Parque, o time da técnica Camilla Orlando enfrentará o Corinthians em dois jogos na disputa pelo título estadual. As Brabas despacharam o São Paulo. A equipe alviverde havia empatado por 1 x 1 no duelo de ida, em Araraquara.

Formada com Licença Pro da CBF, Camilla Orlando tentará conquistar o quinto título na carreira. Os dois primeiros foram em 2019 nas categorias de base do Internacional à frente dos times sub-18 e sub-19 das gúrias coloradas. Em 2021, brindou o Red Bull Bragantino com o título da Série A2 do Campeonato Brasileiro. No ano passado, levou o Real Brasília ao título do Campeonato do Distrito Federal e assumiu o Palmeiras.

O time alviverde terminou a primeira fase com a melhor campanha nos critérios de desempate. Fez 25 pontos ao lado do Corinthians, mas prevaleceu no saldo de gols (26 x 24). Foram oito vitórias, um empate e uma derrota em 10 jogos com 36 gols e seis contra. Nas semifinais, empatou por 1 x 1 em Araraquara com a Ferroviária da amiga Jéssica de Lima, e venceu em casa por 2 x 1 no tira-teima.

Em entrevista ao Correio Braziliense, Camilla Orlando celebrou o momento pessoal. "Eu fico muito feliz por estar chegando em mais uma decisão na minha carreira. A gente se prepara diariamente para construir um trabalho que se desenvolva no decorrer do ano. A equipe do Palmeiras é muito forte, atletas muito experientes, mas era um elenco novo, com 17 novas atletas e a minha chegada também no clube. A gente conseguiu acelerar e construir essa mentalidade, esse jeito de jogar ofensivo de um jeito muito rápido", disse a treinadora.

No ano passado, Camilla Orlando trocou a seleção dos Emirados Árabes Unidos pela volta ao Brasil para assumir o Real Brasília. A escala vitoriosa na cidade natal reabriu as portas no principal mercado do futebol feminino no país. "Estou em um momento muito especial da minha carreira em uma final de um campeonato estadual no país que vai receber a próxima Copa do Mundo (2027). No ano passado. eu estava aí na final do Candangão e agora estou aqui na final do Paulistão. Estou muito feliz", afirmou.

Focada na possibilidade de brindar o Palmeiras com o tricampeonato depois dos títulos em 2001 e em 2022, Camilla Orlando projeta um duelo difícil na final contra o Corinthians. "Agora é trabalhar, concentrar, a gente sabe que é um jogo de detalhe, temos que minimizar ao máximo os erros e concentrar em ocupar os espaços da melhor maneira possível. Uma final, como sempre falo, é como se fosse cum curso, um momento de muita estratégia, estudo, adaptações e temos que pensar rápido em pouco tempo. É foco total no trabalho, a meta no ano".

Em julho, Camilla Orlando se tornou a primeira técnica mulher a vencer um dérbi no triunfo do Palmeiras contra o Corinthians por 2 x 1 pela oitava rodada do Paulistão e declarou em entrevista à Federação Paulista de Futebol. "É uma sensação gratificante. A gente gasta muito tempo se dedicando, estudando, para que pudesse ser parte do desenvolvimento do futebol de mulheres no Brasil, através de um futebol forte taticamente, tecnicamente, fisicamente e também mentalmente. Fico muito feliz de refletir esse trabalho e essa dedicação em um jogo tão disputado e tão histórico como um dérbi", comentou Camilla, que não esconde a felicidade do feito.