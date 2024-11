Afastamento é novo capítulo na novela de fim amargo entre Fla e Gabigol

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - NOVEMBER 3: Gabriel Barbosa of Flamengo looks on in the final of the Copa do Brasil Final First Leg match between Flamengo and Atletico Mineiro at Maracana Stadium on November 3, 2024 in Rio de Janeiro, Brazil. Wagner Meier/Getty Images/AFP (Photo by Wagner Meier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - (crédito: Wagner Meier/Getty Images via AFP)

Nem mesmo as comemorações do pentacampeonato da Copa do Brasil serviram para apaziguar o fim do relacionamento entre Flamengo e Gabigol. Ainda no gramado da Arena MRV, o atacante confirmou o adeus ao clube carioca em dezembro. A expectativa do camisa 99 era utilizar os jogos finais da Série A do Campeonato Brasileiro para se despedir, mas o rubro-negro tem outros planos: nesta terça-feira (12/11), a diretoria afastou o atleta do elenco, a começar pelo reencontro de quarta-feira (13/11) com o Atlético-MG, às 20h, no Maracanã. A retrucada do atleta rendeu até uma promessa de assistir ao jogo com a torcida.

O capítulo é mais do drama com roteiro de insatisfação mútua entre o ídolo e o clube. Os problemas entre o Flamengo e Gabigol se estendem desde o meio da temporada de 2023, quando o jogador apresentou declínio técnico, perdeu a vaga de titular — antes incontestável — e acumulou polêmicas das mais diversas até anunciar, no domingo (10/11), o fim do relacionamento iniciado no vitorioso 2019. A diretoria considerou o adeus no pós-título fora de hora e egoísta. Em vários episódios da novela, há uma semelhança no modus operandi das problemáticas: a falta de entendimento entre as partes.

O cenário do afastamento, inclusive, reforçou as divergências. No fim da tarde, o Flamengo soltou nota oficial nas redes sociais para comunicar o escanteamento de Gabigol das atividades junto ao grupo de jogadores. No comunicado, o rubro-negro embasa a decisão na tentativa de manter a "harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, na busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro". Bastidores revelados por veículos de imprensa como ESPN e ge.globo apontam, ainda, um caso de indisciplina: no domingo, ao ser substituído no intervalo na Arena MRV, teria retrucado o técnico, irritando o elenco.

Gabigol rebateu a nota minutos depois. Para o jogador, a decisão do afastamento foi tomada de maneira unilateral pelos dirigentes. O atleta utilizou as redes sociais para se manifestar. "Estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar contra o Atlético-MG", destacou o camisa 99. O atacante reforçou, ainda, ter treinado normalmente nas atividades de ontem e a condição de aptidão para encarar os mineiros. "Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente". À noite, o atleta postou uma foto abraçado com Filipe Luís para rechaçar uma possível briga.

No entanto, o comunicado de Gabi movimentou a torcida por outro motivo: no texto, o camisa 99 deixou no ar a possibilidade de acompanhar o reencontro com o Galo nas arquibancadas do Maracanã. "Obrigado, Nação, e estaremos juntos na Norte amanhã", citou, em referência ao setor da arquibancada do Maracanã no qual as torcidas organizadas do rubro-negro se reúnem para acompanhar as partidas. Minutos depois, compartilhando uma série de fotos dos torcedores publicadas pelo clube, o atacante reforçou o recado. "Amanhã, subiremos a rampa juntos."

Com o fim do casamento marcado para dezembro, o afastamento pode ser o último episódio de polêmica na relação entre Flamengo e Gabigol. A decisão da diretoria rubro-negro coloca em xeque, inclusive, a idealização de uma possível despedida para o ídolo responsável pela conquista de 13 títulos. Nomes como Diego Ribas, Filipe Luís e Diego Alves tiveram um jogo especial quando deixaram o clube por aposentadoria ou por fim de contrato. Everton Ribeiro tinha a honraria engatilhada na saída para o Bahia, mas a festa acabou não ocorrendo. O ex-capitão ganhou apenas um evento interno, com postagens nas redes sociais e fotos ao lado das taças levantadas no período no clube.

Novela Gabigol e Fla: relembre os episódios polêmicos

Cassino clandestino

Em 14 de março de 2021, Gabi surfava a boa fase no Flamengo e experimentou a primeira polêmica ao ser flagrado por policiais em um cassino clandestino na Zona Sul de São Paulo. O problema ocorreu no auge da pandemia de covid-19 e o atacante foi pego embaixo de uma mesa.

Alfinetada em Tite

Em 13 de novembro de 2022, o Flamengo celebrava o tricampeonato da Libertadores quando rubro-negros cantaram: "ô Tite, vai se f*, o Gabigol não precisa de você". O atacante entrou na onda da provocação ao ex-treinador da Seleção e futuro comandante dele no clube.

Briga com Braz

Em 1º de julho de 2023, o atacante e Marcos Braz discutiram asperamente no vestiário após uma lesão sofrida pelo atleta. Gabi culpou o gramado do Maracanã pelo problema e direcionou as cobranças ao vice-presidente de futebol, com direito a xingamentos mútuos.

Problemas com Tite

Em 11 de dezembro de 2023, Gabigol tornou pública a insatisfação com Tite. O treinador havia assumido o clube na reta final da temporada e colocou o atacante na reserva. Em entrevista a um podcast, o jogador alfinetou o técnico, reforçando o desejo de atuar.

Antidoping

Em 25 de março deste ano, Gabi foi suspenso por dois anos por tentativa de fraude em exame antidoping. A acusação aponta a postura ofensiva do atacante com os coletores e atitudes no sentido de dificultar a coleta. O caso continua em andamento.

Camisa do Corinthians

Em 17 de maio deste ano, vazou uma imagem do atacante com a camisa do Corinthians. Gabi estava em uma celebração em casa quando foi fotografado. O episódio fez o ídolo entrar em rota de colisão com a torcida e perder o status de dono da camisa 10.