Saiba como ficaram os quatro grupos do Campeonato Paulista de 2025

O evento começou com o Conselho Técnico seguido pelo sorteio dos grupos no cartão postado do futebol paulista: o estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu - (crédito: Rebeca Reis/Ag Paulista)

Única federação contrária ao encurtamento dos campeonatos estaduais a 16 datas no calendário do futebol brasileiro para 2025, a Federação Paulista de Futebol sorteou na noite dessa terça-feira os grupos do Estadual na próxima temporada em um Conselho Técnico seguido de um sorteio no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. O Paulistão começa em 15 janeiro e a final está prevista para 26 de março.

Atual campeão, o Palmeiras é o cabeça de chave do Grupo D com Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Recém-promovido de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos é o do B ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. O São Paulo está no C Novorizontino, Água Santa e Noroeste e o Corinthians no A concorrendo com Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo de Ribeirão Preto.

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP

Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani

Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste

Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube

Embora estejam juntos no mesmo grupo, os quatro times não se enfrentam. Cada equipe disputará 12 partidas contra adversários das outras chaves. Os dois melhores de cada uma avançam às quartas de final. Os dois piores na classificação geral serão rebaixado para a segunda divisão de 2026. Na fase de mata-mata, os times duelam em jogo único nas quartas e nas semis. Apenas a decisão do título terá confrontos de ida e volta.

A Federação Paulista de Futebol confirmou os direitos de transmissão para os canais Record, Cazé TV, TNT Sports e Max. O Grupo Globo está fora do pacote.