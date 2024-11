Ex-Botafogo-PBB, Pipico é novo reforço do Sobradinho para o Candangão 2025

A estruturação do elenco para o retorno à elite candanga depois de três anos de ausência continua para o Sobradinho. Na última quarta-feira (13), o Leão da Serra anunciou a contratação do centroavante Pipico, de 39 anos. O jogador chega do Botafogo-PB. Em 2024, foi destaque da equipe durante a campanha na Série C do Brasileirão, terminada com a primeira posição na primeira fase, e a terceira do Grupo A da segunda.

Em 36 partidas disputadas, Pipico anotou 10 gols e registrou uma assistência. Durante o ano, foi o artilheiro da equipe paraibana. Na Série C, balançou as redes quatro vezes, mesmo número anotado no estadual. Na Copa do Nordeste, foram três tentos.

Experiente, o homem de área acumula passagens por diversos cantos do país durante a carreira. Alguns clubes, inclusive, tradicionais. Ainda no Nordeste, defendeu Santa Cruz (BA) e Paysandu (PA). No sudeste, atuou por Madureira e Volta Redonda (RJ), além do Guarani (SP). Em 2012 e 2013, respectivamente, chegou a representar Vasco e Atlético-GO.

"Pipico chega para somar qualidade e liderança ao ataque do Sobradinho. A contratação marca uma mudança estratégica na equipe, já que ele assume a camisa 9, anteriormente vestida por Gilvan. A diretoria alvinegra reafirma o compromisso com a busca por conquistas e espera que Pipico contribua diretamente com experiência e visão de jogo para fortalecer o time e trazer resultados positivos”, afirmou o Sobradinho, por meio de nota oficial.

Em Brasília, o atacante chega para substituir Gilvan. O antigo camisa nove estava emprestado ao alvinegro pelo Santa Cruz. Com o fim da caminhada gloriosa na Segundinha, Gilvan retornou à Bahia. Ele foi o artilheiro da equipe na divisão de acesso do quadradinho, com oito gols marcados. Com a contratação da vez, entretanto, a carência na posição está devidamente suprida.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima