Superliga: Brasília Vôlei enfrenta adversário acessível por segunda vitória

O Brasília Vôlei se aproxima de quebrar uma marca negativa estabelecida na última temporada. Às 19h30 desta sexta-feira (15), contra o lanterna Abel Moda/Brusque, no ginásio Sesi Taguatinga, a equipe candanga terá a oportunidade de vencer a segunda partida seguida com apenas cinco rodadas disputadas. A partida terá a transmissão do Canal Vôlei Brasil, no Youtube.

Na última edição da Superliga Feminina, a 2023/2024, o time verde de Taguatinga Norte conseguiu, sim, vencer duas partidas seguidas. Na realidade, três. No dia 16 de fevereiro de 2024, venceu o posteriormente rebaixado São Caetano por três sets a zero. Cinco dias depois, derrotou o Maringá, pelo mesmo placar. No dia 26 do mesmo mês, fez de vítima o Barueri, por 3 sets a 1.

O foco da questão é o momento em que a equipe de Brasília conseguiu emendar uma sequência de vitórias, a primeira no torneio. Foi apenas na 16ª e 17ª rodada em que o representante da capital federal na elite conseguiu sorrir de forma consecutiva.

Dessa vez, poderá alcançar a marca com antecedência expressiva. Na quarta rodada, venceu o Mackenzie, em Belo Horizonte. Agora, na quinta sequência de partidas, pode contar com o momento complicado do adversário para cumprir o objetivo.

O Abel é o lanterna da competição. Em cinco jogos, soma cinco derrotas. Até aqui, foi vítima de Minas, Praia Clube, Fluminense, Mackenzie e Bauru. Inclusive, sem vencer nenhum dos 15 sets disputados. Na última temporada, a equipe catarinense havia conquistado vaga à elite após fazer campanha exitosa na divisão de acesso. Na decisão do torneio, acabou superado pelo Mackenzie, mas conquistou a vaga em decorrência da classificação à final.

"Sabemos das dificuldades e que temos o menor orçamento. Mas estamos em busca de mais recursos para contratar, pelo menos, duas jogadoras mais experientes. Nosso time é de guerreiras e, com reforço, certamente vamos surpreender”, disse o treinador Maurício Thomas, à rádio Araguaia FM.

Em Brasília, enquanto isso, os ânimos são positivos. Com mais uma performance de destaque, a ponteira Ana Medina foi a maior pontuadora da equipe pela terceira vez seguida. Na vitória contra o Mackenzie na capital mineira, foi, inclusive, quem mais marcou pontos na partida, com 20.

"O alívio é grande. Muito, muito grande. Tira um peso das costas de que a gente está no caminho certo. O objetivo é saber que cada treino, cada jogo é uma evolução. O tamanho da vitória é gigantesca, e muito importante para o nosso time, pois a gente preza muito por essa constância", disse a dona do troféu Viva Vôlei no confronto, ao ge.globo. Com o êxito, a equipe do quadradinho é a nona colocada. Se vencer mais uma e contar com tropeço do Maringá, pode subir à oitava posição.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima