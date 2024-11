Candangão 2025: Gama fecha com o centroavante Nunes, ídolo alviverde

A relação apaixonada do centroavante Nunes com o Gama merece hit sertanejo das antigas da dupla Leandro e Leonardo: “Não aprendi dizer adeus”. O atacante está de volta ao alviverde para a disputa do Candangão em 2025 a partir de 18 de janeiro.

Depois de vestir as camisas do Gama e do Monte Roraima neste ano, o ídolo se aposentará ao técnico Glauber Ramos para a pré-temporada e será um goleadores do elenco na caça ao título. O Correio Braziliense apurou que o acordo está firmado com a diretoria. O clube completará 49 anos neste sábado e o presente está garantido.

Nunes disputou 14 jogos em 2024 e marcou sete gols: cinco pelo Gama e dois em ação pelo Monte Roraima na disputa do Campeonato Roraimense. A última partida dele foi em maio na eliminação nas semifinais do Estadual contra o GAS sob o comando do técnico português Paulo Margado. Uma das características de Nunes é o preparo físico e o cuidado com o corpo com profissionais particulares.

Um dos símbolos do bicampeonato do Gama em 2019 e em 2020, Nunes chegou a comemorar a última conquista alviverde no Candangão com um bandeirão na arquibancada reapresentando a torcida na virada contra o Brasiliense. Eram tempos de pandemia, mas ele foi sozinho para a galera no Estádio Bezerrão.

Dos cinco gols de Nunes pelo Gama neste ano, dois foram na vitória por 2 x 0 contra o Brasiliense em fevereiro. O Santa Maria e o Ceilândia também foram vítimas dele. Em Roraima, o centroavante de 42 anos balançou as redes do São Raimundo e do Atlético Roraima no Campeonato Roraimense.