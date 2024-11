Candangão 2025 começará em 18 de janeiro; confira tabela da competição

O troféu começará a ser disputado em 18 de janeiro com capitulo final marcado para para jogo único em 29 de março em campo neutro, provavelmente o Mané Garrincha - (crédito: Lucas Bolzan/FFDF)

A 67ª edição do Campeonato do Distrito Federal começará em 18 de janeiro e terminará em 29 de março com o mesmo formato de disputa das temporadas de 2023 e 2024: 10 times se enfrentam entre si na primeira fase. Na segunda etapa, o regulamento prevê semifinais em ida e volta e final única em uma arena neutra, provavelmente o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. Os últimos dois colocados despencam para a segunda divisão.

A decisão foi tomada em votação no Arbitral realizado na manhã dessa quinta-feira em um restaurante no Pontão do Lago Sul pelos 10 clubes classificados para o torneio doméstico: Ceilândia, Capital, Gama, Brasiliense, Paranoá, Real Brasília, Samambaia, Ceilandense, Sobradinho e Legião.

A tabela básica da competição também foi sorteada. Os cinco melhores colocados na temporada passada mandarão cinco partidas em casa: Ceilândia, Capital, Gama, Brasiliense e Paranoá. Os demais, Real Brasília, Samambaia, Ceilandense e os recém-promovidos Sobradinho e Legião, quatro cada um. O clássico entre Brasiliense e Gama será na penúltima rodada com mando do Jacaré, em 22 de fevereiro, no Serejão, em Taguatinga. O torneio será paralisado no carnaval.

A Federação de Futebol do Distrito Federal colocou duas propostas em debate: a primeira era a manutenção do regulamento das últimas duas edições com primeira fase, semifinais em ida e volta e dois jogos na decisão. A segunda, pontos corridos na primeira fase, quadrangular e final única.

A manutenção do regulamento venceu por 7 x 3. Votaram contra Brasiliense, Samambaia e Ceilandense. A opção pela final única venceu por 8 x 2. Gama e Paranoá foram contrários. Ambos queriam duas partidas. As outras opções de data preteridas foram início em 12 de janeiro e conclusão em 26 de março. A bola oficial da competição em 2025 será da marca alemã Uhlsport, a mesma usada na Série D do Campeonato Brasileiro, substituindo a marca nacional Topper.

A Federação também detalhou o projeto apresentado ao Banco de Brasília para a venda dos naming rights do torneio na próxima edição: o plano é ter orçamento de R$ 2 milhões com a seguinte premiação: R$ 1,2 milhão para o campeão, R$ 400 mil ao vice, R$ 250 mil ao terceiro colocado e R$ 150 ao quarto, que não tinha direito a nada na temporada anterior. O planejamento ainda será analisado pela instituição financeira estatal. O preço mínimo do ingresso será de R$ 5. Empossado em há quatro meses, Raimundo Lopo foi apresentado oficialmente como presidente da Comissão de Arbitragem da FFDF.

Candangão 2025

Tabela básica

1ª rodada

Gama x Sobradinho

Capital x Ceilandense

Ceilândia x Real Brasília

Brasiliense x Samambaia

Paranoá x Legião

*Matéria em atualização com as demais rodadas