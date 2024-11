Brasília bate o União Corinthians e empilha a oitava vitória seguida

O Brasília fechou o tour pelo Rio Grande do Sul com 100% de aproveitamento. Dois dias após bater o Caxias do Sul na Serra Gaúcha, superou o União Corinthians por 78 x 76, em Santa Cruz do Sul. A vitória de ontem foi a oitava consecutiva da companhia do Distrito Federal.



O duelo foi equilibrado. A equipe brasiliense perdeu a primeira parcial por 16 x 15, equilibrou na segunda 17 x 17, mas voltou a ficar atrás por um ponto na terceira. No entanto, no último quarto, manteve o sangue-frio. A principal arma foi o ala/armador estadunidense Anton Cook. Ele foi o cestinha, com 29 pontos anotados, e acertou cinco de nove tentativas de arremessos na linha de três. O ala Daniel Von Haydin foi o principal garçom, com sete assistências, além dos 10 rebotes e 16 pontos.

Tetracampeão do NBB, o Brasília não rompia a barreira das sete vitórias na elite do basquete brasileiro desde a temporada 2019/2020, quando ganhou oito das 26 partidas disputadas. Naquela edição, terminou na 13ª colocação e não se classificou ao mata-mata.



Após empilhar oito vitórias consecutivas, o Brasília terá uma pausa de 19 dias. A equipe volta à quadra contra o Botafogo, em 5 de dezembro, para o primeiro dos três jogos da maratona no Rio de Janeiro. Dois dias depois, visita o Flamengo no Maracanãzinho. Em 12/12, encara o Vasco no Ginásio de São Januário.