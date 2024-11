Vini Jr sobre luta antirracismo: "É uma luta de todos"

Vini Jr destacou a importância da torcida e falou sobre a semana da Consciência Negra em vídeo publicado nesta terça-feira (19/11) - (crédito: No Ataque Internacional)

Em dia de jogo do Brasil, o atacante Vini Jr destacou a importância da torcida e falou sobre a semana da Consciência Negra, em vídeo publicado nesta terça-feira (19/11). Incluído entre os feriados nacionais, o dia 20 de novembro celebra ainda a luta contra a escravidão do Zumbi dos Palmares.

“Eu sei da minha importância, mas eu sempre falo que é uma luta de todos, porque eu sozinho não tenho como combater tudo isso”, declarou Vini, que se destaca como um dos principais nomes da luta antirracista no futebol na atualidade. Em diversos pontos do país, o fim de novembro conta com programações especiais para conscientização e celebração da cultura afro-brasileira.

Após o empate com gosto de derrota contra a Venezuela na última quinta-feira (14/10), Vini destacou a importância da conexão com a torcida para vencer o adversário. A seleção recebe o Uruguai, que vive um bom momento como segundo colocado nas classificatórias para a Copa de 2026, na Arena Fonte Nova, casa do Bahia.

“Sempre importante vir aqui, ter esse carinho”, pontuou. Vini também falou sobre a recepção da torcida nas ruas e nos locais onde o time fica hospedado. “Para mim ou para outros jogadores é só uma foto, mas para eles é a foto, porque eles não sabem quando vão voltar a nos encontrar ou se vão voltar a nos encontrar”, afirmou.

