Decisão entre Corinthians e Palmeiras passa por três brasilienses

Camilla Orlando, Vic Albuquerque e Gabi Portilho são os elos do DF com a final do Paulistão - (crédito: Fabio Menotti/Palmeiras, Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians e Staff images/CBF)

Com brasilienses em campo e à beira dele, Palmeiras e Corinthians decidem, na tarde desta quarta-feira (20/11), às 15h30, a final do Campeonato Paulista Feminino, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Em busca de uma virada, o alviverde aposta no conhecimento da técnica Camilla Orlando. A tarefa, porém, não será fácil, pois as alvinegras tem à disposição as papa-títulos Gabi Portilho e Vic Albuquerque. Atual campeã continental e nacional, a equipe do Parque São Jorge venceu por 1 x 0 no jogo de ida.

O Corinthians saiu na frente ao vencer em casa diante de 34.148 pessoas na Neo Química Arena. O gol foi marcado pela meia-atacante Gabi Zanotti, As Brabas jogam pelo empate da equipe palestrina. A derrota em Itaquera força o Palmeiras a fazer por, pelo menos, um de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

O sucesso contra o arquirrival pode brindar o Corinthians com o quarto título da temporada. Elas levantaram os canecos da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Libertadores.

O encontro desta quarta-feira será o sexto entre Palmeiras e Corinthians. O time de Itaquera venceu o jogo de ida da final do Brasileirão (3 x 1) e na fase de classificação do nacional (1 x 0). As palestrinas venceram o Dérbi da primeira etapa do Paulistão (2 x 1) e o jogo de volta da semifinal da Série A1.

Em busca do primeiro título pelo Palmeiras, a técnica Camilla Orlando, citou a importância de disputar um clássico decisivo e exaltou o trabalho tocado pelo clube. “Dérbi numa final é um momento muito importante na carreira, acredito que potencializa, de forma geral, o projeto que já vem se desenvolvendo durante o ano. Um Dérbi é muito importante, podemos entrar para a história do clube”, destacou em entrevista coletiva.

O Palmeiras, apesar de ter o mando de campo, não jogará a volta no Allianz Parque. A decisão partiu da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conjunto com a Federação Paulista de Futebol (FPF), por questões de segurança. Também nesta quarta-feira, às 11h, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam na Neo Química Arena, pelo Brasileirão masculino.

Ficha técnica

Campeonato Paulista Feminino

Final (jogo de volta)

Onde: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Quando: Quarta-feira (20/11), às 15h30

Transmissão: SporTV, Paulistão (YouTube) e Max (streaming)

Prováveis escalações

Palmeiras — Kate Tapia, Bruna Calderan, Poliana, Pati Maldaner, Fe Palermo, Ingryd Lima, Brena Carolina, Diany Martins, Yoreli Rincón, Amanda Gutierres e Lais Estevam. Técnica: Camilla Orlando

Corinthians — Lelê; Isabela, Dani Arias, Mariza e Yasmim; Ju Ferreira, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Millene, Gabi Portilho e Gabi Zanotti. Técnico: Lucas Piccinato

*Por Mel Karoline, estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima