Renato Gaúcho rebate críticas: ‘O Grêmio não é mal treinado’

Treinador do Grêmio afirmou que ninguém é mágico para fazer um time render com pouco tempo para modificar o trabalho - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A situação do Grêmio não é das melhores no Campeonato Brasileiro. Ameaçado pelo rebaixamento, o Tricolor ficou apenas no empate contra o Juventude, em 2 a 2, na Arena do Grêmio. A equipe gaúcha é a 13ª colocada na tabela, com 40 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

Principal alvo da torcida, o treinador Renato Gaúcho rebateu que recebeu as críticas ao longo dos últimos dias. O comandante tricolor não negou que o time está devendo, mas citou os problemas que teve na preparação para encarar o Juve, como os jogadores convocados, além de deixar o futuro em aberto.

“O Grêmio não está mal treinado. O problema são as campanhas que vocês estão fazendo no dia a dia. Não estou fugindo da minha responsabilidade. Nós tinhamos três jogadores em suas seleções. Nós tinhamos jogadores voltando de lesão, suspensos e em quatro dias vocês querem que o treinador mude o esquema e que dê tudo certo. Nem um mágico consegue fazer isso. Que nós estamos devendo, a gente sabe, jogadores, treinador. É continuar trabalhando, busar esses pontos que são necessários e depois a gente avalia tudo no final do ano”, afrimou em coletiva.

O Tricolor perdia o jogo até os acréscimos, quando conseguiu o empate com um gol contra. Apesar do resultado não ser o ideal, Renato acredita que o ponto conquistado dentro de casa pode fazer a diferença na briga contra a queda.

“No final, não foi o resultado que a gente queria, até porque a gente não fez por merecer a vitória, mas conseguimos um ponto importante. Nessa luta, nessa colocação que estamos na tabela, vai fazer diferença”, ressaltou.

