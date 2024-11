Hulk dispara contra Luiz Henrique: ???Acha que é craque, ganhou p… nenhuma???

Hulk discutiu com Luiz Henrique - (crédito: Foto: reprodução )

Na prévia da grande final da Libertadores, que será no dia 30 deste mês, Atlético-MG e Botafogo empataram por 0 a 0 na Arena Independência, nesta quarta-feira (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o confronto teve muitas discussões entre atletas, dirigentes e seguranças.

Aliás, umas das discussões envolveu Hulk, do Atlético, e Luiz Henrique, atacante do Botafogo. O craque do Galo criticou o rival e falou sobre sua carreira na Seleção Brasileira.

“O Matheus Mendes jurou pela família no intervalo de jogo, o Luiz Henrique virou e disse: ‘O time de vocês é muito fraco, uma m#…’. Ele tem tudo para ser um craque, mas ainda não é. Está fazendo um grande ano. Que sirva como aprendizado, porque ele precisa ralar muito. Tenho 20 anos de carreira e nunca falei que um time é uma ‘m#…’. Que ele aprenda com o erro dele. Tem tudo para ser craque, mas primeiro tem que ser craque como pessoa”, disse Hulk.

“Luiz Henrique falou: ‘Vocês são uma m#…’. Ele tem cinco jogos na Seleção, acha que é craque, não ganhou p… nenhuma. Ele falou isso no intervalo do jogo. Ele tem cinco chutes na Seleção, eu tenho sete anos na seleção, ele tem que correr demais”, completou o camisa 7.

Todavia, por fim, as câmeras da transmissão captaram Hulk falando diretamente para Marlon Freitas, do Botafogo: “Dia 30 a gente joga.”

Hulk, portanto, falou sobre a final da Libertadores, marcada para o dia 30 de novembro, na Argentina. O Galo buscará o bicampeonato, enquanto o Botafogo almeja o título inédito.

