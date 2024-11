Adversários ‘ajudam’, e Fluminense se garante fora do Z4 na rodada

Fluminense é o 16º colocado na tabela, com 37 pontos - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

Lutando para permancer na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem um importante duelo contra o Fortaleza na próxima sexta-feira. Mas para o confronto, a equipe de Mano Menezes entrará mais aliviada, já que não entrou na zona de rebaixamento antes do duelo.

Na 16ª colocação da tabela, o Tricolor carioca tem os mesmos 37 pontos que os primeiros times da degola – Criciúma e Bragantino. Porém, as equipes tropeçaram em suas respectivas partidas. Em confronto direto contra o Z4, o time de Santa Catarina perdeu para o Vitória por 1 a 0, enquanto o Massa Bruta empatou com o São Paulo em 1 a 1.

Com isso, as equipes não conseguiram ultrapassar o Fluminense na tabela e, portanto, o carioca poderá encarar seu desafio mais aliviado. Aliás, para o confronto, cinco titulares estarão de volta para reforçar o time. São eles: Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias e Kauã Elias. Os jogadores cumpriram suspensão na derrota para o Internacional por 2 a 0.

Além disso, o zagueiro Felipe Melo, que foi expulso no mesmo confronto, também retorna. Para fechar a 34ª rodada do Brasileirão, o Tricolor recebe o Fortaleza nesta sexta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Reconhecendo o momento importante, o clube chama a torcida ao fazer promoção de ingressos para a partida.

