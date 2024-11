Brasília contrata Jordane Tolentino, levantadora multicampeã

O Brasília Vôlei anunciou a contratação da ex-Mackenzie e Praia Clube Jordane Tolentino. Com 1,78m de altura, a levantadora multicampeã de 38 anos chega na capital federal para ser mais um reforço da equipe na temporada. Recém-chegada, ainda não há prazo da comissão técnica para a estreia dela. O time volta à quadra nesta sexta-feira (22/11), no Ginásio Sesi, em Taguatinga, às 18h30, para enfrentar o Unilife Maringá pela Superliga.



Revelada nas categorias de base do Mackenzie Esporte Clube, a mineira soma títulos na carreira. Na temporada 2022/2023, faturou a Superliga com o Praia Clube. Em 2021, ergueu o troféu do Sul-Americano com a equipe de Uberlândia (MG).

A levantadora também tem bagagem internacional, com experiência no Chipre e na Europa. Jordane Tolentino conquistou o terceiro lugar na Copa Chipre e sexto lugar no Campeonato Cipriota na temporada de 2018/2019. Em Portugal, a jogadora teve uma passagem vitoriosa no AJM/FC Porto, clube pelo qual foi bicampeã da Supertaça Portugal em 2019 e 2020 e campeã da Taça nacional. Além disso, conquistou o título inédito do Campeonato Português 2020/2021.

No Brasil, teve passagens por diversos clubes nacionais. No período de 2013/2014, foi anunciada como jogadora do Rio do Sul, faturou os títulos de 2013 dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) e o campeonato estadual. Pelo Fluminense, foi vice do Carioca em 2015 e 2017 e ergueu o troféu do torneio em 2016.

*Por Mel Karoline, estagiária sob a supervisão de Victor Parrini