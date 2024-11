Brasília mira a terceira vitória seguida na Superliga Feminina

Com o gás da conquista do inédito título do Campeonato Brasiliense, o Brasília Vôlei enfrenta, nesta sexta-feira (22/11), o Unilife Maringá pela sexta rodada da Superliga no Ginásio Sesi, em Taguatinga, às 18h30. Com dois pontos à frente do adversário, a equipe do Distrito Federal pode chegar à terceira vitória seguida e embalar na competição nacional.

O Brasília vem de resultado positivo contra Mackenzie e Abel Moda. Para o técnico Spencer Lee, o momento é de satisfação. "Todas elas (jogadoras) têm essa ambição de figurarem no cenário nacional, isso faz com que todas trabalhem com muito foco e seriedade. O Brasília Vôlei tem uma boa estrutura e isso favorece para que nós demos o nosso melhor o tempo todo", destaca o dono da prancheta.

"Agora, temos um grande desafio contra o Maringá. A equipe figura em nono lugar na tabela e tem um elenco fantástico, com jogadoras que já representaram a Seleção Brasileira", adverte Spencer Lee. As paranaenses têm uma vitória em cinco partidas. Foram batidas por Osasco, Praia Clube, Minas e Mackenzie e venceram somente o Sesc-Flamengo, na segunda rodada.



Os ingressos para a partida em Taguatinga Norte são vendidos pela internet, por meio do site Ticket Fácil. A meia-entrada custa R$ 20.

Planejando retornar ao mata-mata da Superliga Feminina pela primeira vez desde a temporada 2020/2021, o Brasília segue reforçando o elenco. A equipe do Distrito Federal anunciou a chegada da levantadora Jordane Tolentino. O último clube da jogadora de 38 anos foi o Mackenzie.

A novata acumula experiência internacional, com passagens por Portugal e pelo Chipre. Em 2021, integrou o elenco multicampeão do Praia Clube. Naquela temporada, faturou o troféu do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Em 2022/2023, faturou o título da Superliga Feminina com a equipe de Uberlândia (MG).

Programe-se

Brasília Vôlei x Unilife Maringá

Superliga Vôlei Feminino

Local: Ginásio do Sesi, Taguatinga.

Data e horário: 22/11 (sexta-feira), às 18h30.

Transmissão: SporTV2

Ingressos: R$ 20 (meia-entrada) via Ticket Fácil (clique aqui para acessar)