Brasilienses são campeões nos Jogos Pan-Americanos Universitários

Lucas Hardy e Paloma Santos, os representantes do DF e campeões no Pan Universitário da Colômbia - (crédito: Faculdade Anhanguera de Brasília – Taguatinga Shopping)

Os atletas Paloma Santos e Lucas Hardy, ambos de 22 anos, estudantes da Faculdade Anhanguera de Brasília, unidade Taguatinga Shopping, sagraram-se campeões nos Jogos Pan-Americanos Universitários, realizados no início do mês em Cali, na Colômbia. Paloma foi a grande vencedora na categoria individual -78kg de Judô e por equipes, e Lucas foi destaque na modalidade individual e por equipes de Karatê, para participantes com +78kg.

"A organização promovida pelo curso de Educação Física, em colaboração com a equipe multidisciplinar da Clínica Escola da Faculdade Anhanguera de Brasília, representa uma iniciativa inovadora e abrangente no apoio aos atletas universitários. Com o envolvimento de profissionais de diversas áreas, como fisioterapia, nutrição e psicologia, proporciona um espaço para a troca de conhecimentos e a promoção de práticas saudáveis, essenciais para o desempenho esportivo", destaca o coordenador do curso de educação física na Anhanguera, Pablo Fraga.

Paloma e Lucas possuem bolsas por meio dos desempenhos esportivas. Os Jogos Pan-Americanos Universitários, também conhecidos como FISU America Games, formam o maior evento esportivo universitário das Américas, e pretendem promover o esporte universitário no continente.