Candangão 2025: Saiba como foi o dia do seu time no mercado

A 54 dias do início do Candangão 2025, os elencos dos 10 participantes da elite do futebol do Distrito Federal já dão forma aos respectivos elencos para o novo ano. Nesta segunda-feira (25/11), dois deles anunciaram mais um novo nome cada: o Sobradinho confirmou a chegada do lateral esquerdo Romário Guilherme. O Capital, a do goleiro Vagner.

A chegada do novo jogador ao Leão da Serra é a oitava incorporação ao plantel desde o fim da Segundinha, em outubro passado. Natural de Diadema, São Paulo, o atleta de 32 anos soma passagens por clubes de expressão ao redor do Brasil. No nordeste, jogou pelo Ceará. Na região sul, atuou por Coritiba, Avaí e Juventude. "Muito feliz e motivado. Vamos em busca dos objetivos!", disse o jogador, através das redes sociais.

No sudeste, jogou por Santos, Guarani, Bragantino, Mirassol e Novorizaontino. Agora, volta ao centro-oeste após ter defendido as cores de Cuiabá, Atlético-GO e Vila-Nova. Antes de chegar ao Sobradinho, estava no ABC-RN.

Desde 2023 no Rio Grande do Norte, o defensor somou 20 aparições durante a última temporada. Ele esteve em campo pela Copa do Brasil, pela Série C do Brasileirão, e pela Copa do Nordeste. No ano passado, além do Juventude, o atleta também defendeu o Santo André (SP).

Revelado pelas categorias de base do Pão de Açúcar, posteriormente renomeado como Audax, o lateral-esquerdo chegou a passar pelo Porto (POR), por empréstimo. Sem sucesso, voltou ao Brasil, onde também esteve no Bahia, Audax Rio, Osasco Audax e Red Bull Brasil.

O Capital, em contrapartida, incorporou a décima segunda aquisição ao plantel. O goleiro Vagner, de 35 anos, é egresso do Tacuary, equipe da primeira divisão paraguaia. Em 2024, esteve em campo 15 vezes. A última delas aconteceu no fim do último mês de outubro. Neste mesmo ano, o arqueiro também defendeu as cores do Náutico. Em Recife, defendeu o alvirrubro desde 2023. Era um dos principais jogadores do elenco que disputou a Série C do Brasileirão. Por lá, participou de 68 partidas.

Assim como o colega do Sobradinho, Vágner possui currículo extenso e expressivo. Em 2016, foi campeão brasileiro com o Palmeiras. Quatro anos depois, venceu a Série B junto a Chapecoense. Ainda atuou por Athletico-PR, Villa Nova, Criciúma, Mirassol, Avaí e Novorizontino, por exemplo.

Até aqui, ambas as equipes têm as respectivas estreias marcadas para o mesmo dia. No dia 18 de janeiro, o Sobradinho enfrentará o Gama, no estádio Bezerrão. Já o Capital, terá o Ceilandense pela frente. A partida acontecerá na casa do Coruja, o Estádio JK, no Paranoá.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima