Copinha 2025: Representantes do DF têm caminhos definidos após sorteio

O futebol candango conheceu os primeiros passos da trajetória da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. Conforme evento realizado na noite da última segunda-feira (25/11), Brasiliense, Real Brasília e Canaã, os três representantes da capital federal no torneio, tomaram conhecimento das datas, cruzamentos e respectivos adversários da primeira rodada.

A bola rola a partir do dia 2 de janeiro. A decisão, como de costume, será realizada no dia 25 do mesmo mês, data de aniversário da capital paulista. Pela primeira vez desde 2020, a grande final voltará a ser disputada no estádio do Pacaembu. O local estará totalmente reformado.

O Distrito Federal será representado por três clubes na principal competição de base do país pelo segundo ano consecutivo. Coroado com a taça do Candangão sub-20, o Real Brasília garantiu presença. O Brasiliense também se classificou com o vice do mesmo torneio. Convidado, o Canaã disputará a competição em decorrência do projeto realizado desde a época da Bahia.

O Leão do Planalto fará parte do Grupo 13. Os quatro adversários estarão fixados em São Carlos. Os rivais serão, além do próprio São Carlos-SP, o Cruzeiro e o Imperatriz-MA. Membro do Grupo 9, o Brasiliense enfrentará Tupã-SP, CRB-AL e Água Santa-SP. Ficará na própria região de Tupa. Na Chave 32, o Canaã jogará contra Nacional-SP, Vasco e XV de Piracicaba-SP. Estes ficarão na própria capital paulista.

O torneio terá o mesmo formato das temporadas anteriores. Serão, ao todo, 128 clubes. Eles estarão divididos em 32 grupos. Avançam ao mata-mata os dois melhores de cada chave. A partir daí, apenas uma partida será a responsável por definir os classificados. Esse será o modelo até a final.

Veja todos os grupos da Copinha 2025:

Grupo 1 (Votuporanga)

Votuporanguense-SP

Botafogo-RJ

Floresta-CE

Fast Clube-AM

Grupo 2 (Santa Fé do Sul)

Santa Fé-SP

Cuiabá-MT

Iape-MA

Ponte Preta-SP

Grupo 3 (Tanabi)

Tanabi-SP

Santa Cruz-PE

Operário-PR

Força e Luz-RN

Grupo 4 (Bálsamo)

Mirassol-SP

Criciúma-SC

Rio Branco-ES

Capitão Poço-PA

Grupo 5 (Franca)

Francana-SP

Atlético-MG

Nova Iguaçu-RJ

Guarani-SP

Grupo 6 (Brodowski)

Bandeirante-SP

Azuriz-PR

Tuna Luso-PA

Botafogo-SP

Grupo 7 (Araraquara)

Ferroviária-SP

Santos-SP

Jaciobá-AL

Tirol-CE

Grupo 8 (Cravinhos)

Comercial-SP

Vitória-BA

Retrô-PE

São José-RS

Grupo 9 (Tupã)

Tupã-SP

CRB-AL

Brasiliense

Água Santa-SP

Grupo 10 (Lins)

Linense-SP

Fluminense-RJ

Coimbra-MG

Inter de Limeira-SP

Grupo 11 (Jaú)

XV de Jaú-SP

São Paulo-SP

Picos-PI

Serra Branca-PB

Grupo 12 (Tietê)

Comercial Tietê-SP

América-RN

Juventude-RS

Operário Caarapoense-MS

Grupo 13 (São Carlos)

São Carlos-SP

Cruzeiro-MG

Imperatriz-MA

Real Brasília

Grupo 14 (Itapira)

Itapirense-SP

Atlético-GO

América-RJ

Portuguesa-SP

Grupo 15 (Porto Feliz)

Desportivo Brasil-SP

Coritiba-PR

Dom Bosco-MT

Heríclio Luiz-SC

Grupo 16 (Capivari)

Capivariano-SP

Bahia-BA

Madureira-RJ

Sergipe-SE

Grupo 17 (Osasco)

Audax-SP

Athletico-PR

Mazagão-AP

Ferroviário-CE

Grupo 18 (Votorantim)

Votoraty-SP

ABC-RN

Genus-RO

Novorizontino-SP

Grupo 19 (Barueri)

Oeste-SP

Palmeiras-SP

Santa Cruz-AC

Náutico-RR

Grupo 20 (Embu das Artes)

Referência-SP

Sport-PE

Boavista-RJ

Cascavel-PR

Grupo 21 (Guarantiguetá)

Atlético Guaratinguetá-SP

Grêmio-RS

Porto Vitória-ES

Vitória da Conquista-BA

Grupo 22 (Taubaté)

Taubaté-SP

Goiás-GO

Marcílio Dias-SC

Inter de Minas-MG

Grupo 23 (Mogi das Cruzes)

EC São Bernardo-SP

Flamengo-RJ

Zumbi-AL

Cruzeiro-PB

Grupo 24 (Suzano)

União Suzano-SP

Avaí-SC

Red Bull Bragantino-SP

União Araguainense-TO

Grupo 25 (Santana de Parnaíba)

Fortaleza-CE

Carajás-PA

Ituano-SP

São Bento-SP

Grupo 26 (Salto)

Sfera-SP

América-MG

Estrela Março-BA

Piauí-PI

Grupo 27 (Santo André)

Santo André-SP

Corinthians-SP

Rio Branco-AC

Gazin Porto Velho-RO

Grupo 28 (Itaquaquecetuba)

Aster Itaquá-SP

Vila Nova-GO

Dourados-MS

Falcon-SE

Grupo 29 (Guarulhos)

Flamengo-SP

Internacional-RS

Barra-SC

América-SE

Grupo 30 (São Paulo – Ibrachina)

Ibrachina-SP

Náutico-PE

Monte Roraima-RR

Araguacema-TO

Grupo 31 (São Paulo – Juventus)

Juventus-SP

Ceará-CE

Trindade-GO

Portuguesa Santista-SP

Grupo 32 (São Paulo – Nacional)

Nacional-SP

Vasco-RJ

Canaã

XV de Piracicaba-SP





