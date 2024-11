Morre Roberto Marques, dirigente histórico do futebol candango

O futebol candango está de luto. Morreu, nesta terça-feira (26/11), Roberto Marques, um dos dirigentes históricos do Distrito Federal nos tempos áureos do Brasília. Os últimos projetos dele foram a participação do time na Copa Sul-Americana de 2015 com a classificação diante do Goiás e na eliminação diante do Athletico-PR, além da criação do Real Brasília, do qual era conselheiro, em parceria com o presidente Luís Felipe Belmonte.

Colaborou, também, com o projeto do CFZ e contribuiu com o Dom Pedro na conquista da segunda divisão em 2016. Desbravador no esporte local, Marques lutava contra um câncer. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) se manifestou em nota oficial.

“A Federação de Futebol do Distrito Federal lamenta profundamente o falecimento de Roberto Marques dos Santos, um dedicado colaborador que, por muitos anos, contribuiu para o desenvolvimento e fortalecimento do futebol de Brasília”.

O texto continua: “Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e todos que tiveram o privilégio de conviver com Roberto. Sua dedicação ao nosso futebol deixa um legado que jamais será esquecido. Descanse em paz”, conclui.

Além do futebol, a música era uma das paixões de Roberto Marques. Tocava teclado e fazia parte de grupos musicais da cidade como a banda de baile Edição Extra.