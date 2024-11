Supercopa Capital sub-17 de futebol começa neste domingo (1º), em Brasília

Pela segunda vez, Brasília será a sede da Supercopa Capital sub-17 de futebol. Organizada pelo próprio SAF Capital, a competição de base reunirá um total de 16 equipes entre os dias 1º e 12 de dezembro. O Coruja, junto de Canaã e o Grêmio Valparaíso, serão os três participantes candangos do torneio. As entradas para todas as partidas serão gratuitas.

Entre os envolvidos, seis são campeões estaduais. Santos (paulista), Athletico-PR (paranaense), Atlético-GO (goiano), Fortaleza (cearense), Galvez (acreano) e Bahia (baiano) são os atuais donos de taças pelo país. Outros grandes clubes também estão com participação confirmada. Atlético-MG, Corinthians, Vitória e Vila Nova são exemplos. Ainda estarão presentes a Ferroviária-SP e o Coimbra-MG.

O formato da disputa pela taça é simples. Dos quatro componentes de cada um dos grupos, dois se classificarão. Ou seja, serão oito garantidos na fase de oitavas de final. A partir daí, os respectivos vencedores avançam rumo à decisão. Cada uma das etapas de mata-mata será disputada em partidas únicas.

A primeira rodada já está formada. Em duas sequências de horários distintos, cada dia será responsável por proporcionar quatro partidas. No primeiro dia de campeonato, o Capital receberá o Corinthians, às 10h, no Estádio JK. No mesmo horário, Bahia e Vila Nova se enfrentam, no Bezerrão. Às 15h, Atlético-GO e Galvez se chocam também no JK, assim como Canaã e Atlético-MG, no Abadião.

No dia seguinte, segunda-feira, Greval e Santos se enfrentam no Bezerrão, às 10h, mesmo horário da partida entre Goiás e Ferroviária, no Cecaf. Às 15h, o Fortaleza pega o Vitória, enquanto o Coimbra enfrenta o Athletico-PR. Esses jogos serão sediados nos mesmos estádios do período da manhã, na mesma ordem.

“Sendo uma competição nacional, é esperado que o nível aumente a cada ano. O número de campeões estaduais nesta edição prova isso”, disse Godofredo Gonçalves, organizador do torneio e presidente do SAF Capital, ao portal R7.

Veja os demais confrontos da primeira fase:

(3/12) - 10h: Capital x Atlético-GO (JK)

Canaã x Bahia (Abadião)

15h: Corinthians x Galvez (JK)

Atlético-MG x Vila Nova (Abadião)

(4/12) - 10h: Greval x Fortaleza (Bezerrão)

Goiás x Coimbra (Cecaf)

15h: Santos x Vitória (Bezerrão)

Ferroviária x Athletico-PR (Cecaf)

(5/12) - 10h: Galvez x Capital (JK)

Vila Nova x Canaã (Abadião)

15h: Atlético-GO x Corinthians (JK)

Bahia x Atlético-MG (Abadião)

(6/12) - 10h: Vitória x Greval (Bezerrão)

Athletico-PR x Goiás (Cecaf)

15h: Fortaleza x Santos (Bezerrão)

Coimbra x Ferroviária (Cecaf)

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima