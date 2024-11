Barueri vence e quebra sequência positiva de três jogos do Brasília

O primeiro set começou com a equipe do Brasília abrindo três pontos de vantagem, porém as adversárias tiveram uma reação rápida, conseguiram uma sequência positiva nos bloqueios para reverter para 8 x 6. Com superioridade no jogo, Jheovana somou três contra-ataques seguidos para as paulistanas (12x8), mantendo o Barueri à frente. Com uma atuação abaixo do esperado, a distância grande no marcador obrigou o pedido de tempo do técnico Spencer Lee com 23 x 15. Mas a intervenção no foi suficiente: 25 17.

Com uma mudança de postura do Brasília na parcial seguinte, o duelo ficou equilibrado. O placar ficou apertado, por 10 x 10. Na sequência, o time do quadradinho abriu a vantagem de três pontos no placar. Coube às donas da casa reagirem ao explorar os erros brasilienses no set de 44 minutos, com desfecho de 33 x 31.

O set decisivo foi o pior do Brasília. Durante todo o tempo, o Barueri manteve distância segura e tornou difícil a reação das visitantes. Lanna, com cinco bloqueios na partida, e Luzia, com dois, deram tranquilidade para paulistas. O placar foi zerado com 25 x 17.