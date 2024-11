Seleção feminina encara Austrália nesta madrugada na despedida de 2024

Momento de descontração no último treino do Brasil antes do amistoso contra a Austrália, em Gold Coast - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Brasil e Austrália se encontram novamente neste domingo (1/12), às 5h45, no CBUS Stadium, em Gold Coast, no último dos dois jogos amistosos na última Data Fifa do ano. Assim como na primeira partida, a expectativa é de lotação no estádio. Até a última parcial, 27 mil ingressos foram comercializados dos 28 mil colocados à venda.

No primeiro confronto entre as seleções, o Brasil triunfou diante das Matildas com dois gols da Amanda Gutierrez, artilheira do último Brasileirão pelo Palmeiras. O terceiro teve a assinatura de Gio Garbelini. As australianas diminuíram o placar com a atacante Foord.

Na partida do dia 28, as brasileiras conseguiram um resultado muito importante. A última vitória sobre as australianas havia sido em julho de 2016. Naquele jogo, repetiram o mesmo placar de 3 x 1, com gols de Debinha, Raquel Fernandes e Darlene.

Após duas horas de viagem partindo de Brisbane, a Seleção feminina desembarcou na última sexta-feira em Gold Coast, palco do último confronto desta madrugada. A expectativa agora é repetir o feito do primeiro duelo e consolidar o trabalho da primeira temporada completa do técnico Arthur Elias à frente da amarelinha.

O ex-técnico do Corinthians assumiu o Brasil em 1º de setembro de 2023, após a saída da sueca Pia Sundhage. Em 2024, conquistou a prata das Olimpíadas. Perdeu a final para os EUA. A Austrália participou do torneio feminino, porém foi eliminada na primeira fase com uma vitória e duas derrotas no Grupo B dos Jogos de Paris-2024.

O CBUS Stadium, tem capacidade para 27.690 pessoas e novamente, as seleções contaram com capacidade máxima dos torcedores para o encerramento dos amistosos.

Seis jogadoras convocadas por Arthur Elias estão entre as indicadas ao prêmio de melhor do mundo da Fifa rebatizado de Fifa The Best para Fifa Awards: Lorena, Tarciane, Rafaelle, Gabi Portilho, Adriana e Kerolin.

A goleira Lorena foi um dos destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos. A principal responsável pelo desempenho do Brasil na fase de mata-mata até a medalha de prata. “Durante todas as partidas, desde que eu retornei da minha lesão, Deus me abençoou muito. Consegui fazer defesas importantes, consegui ajudar a Seleção Brasileira", celebra.

A brasiliense Gabi Portilho também está entre as indicadas ao prêmio. "Eu acho que é por tudo que a gente fez nas Olimpíadas, ali abriu porta muito grande, não só para mim, mas para as outras indicadas. Fico muito feliz", comemora a jogadora do Corinthians.

No mês passado, Portilho ficou em 18º lugar na votação da Bola de Ouro da revista France Football. "A gente pensa tudo o que a gente fez lá atrás, de onde a gente saiu para chegar onde a gente está. Meu objetivo foi sempre ajudar onde eu estivesse e poder contribuir como eu contribui na Seleção. Então isso já é um orgulho e uma gratidão a Deus, porque é ele que permite a gente viver esses momentos", afirma.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima