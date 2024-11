Expulsão de Gregore mantém rotina de cartões vermelhos em finais entre brasileiros

Expulso por atingir com as travas da chuteira a cabeça do volante atleticano Fausto Vera, na final da Libertadores deste sábado (30/11) no Estádio Monumental de Núñez, o cão de guarda botafoguense Gregore recebeu o cartão vermelho mais rápido de uma decisão do torneio continental, no primeiro minuto de jogo. Há uma curiosidade por trás: confrontos derradeiros pelo troféu entre brasileiros costuma ter advertências severas.

Na partida entre Flamengo e Athletico-PR, na edição de 2022, o zagueiro paranaense Pedro Henrique foi advertido antes do intervalo, aos 42 minutos, quando deu um carrinho no lateral-esquerdo Ayrton Lucas e recebeu o segundo cartão amarelo. A expulsão abriu caminho para conquista do tricampeonato flamenguista.

Em 2006, Internacional e São Paulo colocaram em cartaz o segundo jogo da final. Aos 21 minutos, Tinga fez o gol do 2 x 1 e, no giro seguinte do cronômetro, foi expulso. O cartão possibilitou o empate paulista aos 40 da etapa final. No entanto, o troféu ficou em Porto Alegre pelo triunfo por 2 x 1 no Morumbi.

A final da Libertadores entre Atlético-MG e Botafogo é a sexta entre brasileiros. A tendência começou em 2005, com São Paulo x Athletico-PR. Na edição de 2020, Palmeira s e Santos levaram a rivalidade paulista para a disputa da taça no Maracanã. No ano seguinte, o Palestra faturou o tri diante do Flamengo.