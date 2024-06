Piloto de 9 anos morre após acidente de moto em competição

O piloto argentino Lorenzo Somaschin, 9 anos, morreu, na segunda-feira (17/6), após sofrer um acidente durante a competição SuperBike Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A criança estava internada desde sexta-feira (14/6).

Em nota oficial, evento de motovelocidade afirmou que todos da equipe do SuperBike Brasil estão consternados com o acontecimento e manifestam sinceros sentimentos a todos familiares e amigos de Lorenzo. O piloto de 9 anos era natural da cidade de Rosário, localizada 300 km a noroeste da capital argentina Buenos Aires.

Lorenzo Lorenzo caiu durante um dos treinos da 4ª etapa do SuperBike Brasil. Ele foi atendido e encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde o quadro clínico do piloto foi estabilizado. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até a madrugada de sábado (15/6).

Depois, em atualização sobre o quadro dele, a SuperBike informou que o piloto seguia internado no Hospital Albert Einstein, em estado grave, sob observação e cuidados médicos intensivos. A organização do evento disse que está prestando total assistência à família do piloto desde sexta-feira (14/6).