Mulher é presa após tentativa extorsão à Luiz Henrique na véspera da final

Uma mulher foi presa em flagrante após tentar extorquir o atacante Luiz Henrique, na véspera da final da Libertadores. A ré confessa, que é prima da ex-mulher do atleta, com quem ele se separou recentemente, pediu R$ 20 mil para não divulgar fotos e vídeos íntimos do jogador.

As ameaças começaram antes da partida contra o São Paulo, no mês de julho, por meio do WhatsApp. Um número ligado a Jhony Max, ex-empresário de Luiz Henrique, enviou as mensagens. Max prestou depoimento e, após isso, liberado, mas segue sendo investigado.

Na última quinta-feira (28), quando o elenco do Botafogo já estava em Buenos Aires para a final da Libertadores, as ameaças voltaram. Luiz Henrique passou a situação para a diretoria da SAF, que acionou a Polícia Civil, que voltou a investigar o caso.

O órgão orientou que o jogador ficasse sem celular, para não responder às chantagens. O número, desta vez, estava ligado a um amigo da ex-mulher do atleta, que alegou que um parente havia pedido emprestado para receber um dinheiro de Luiz Henrique.

As investigações prenderam Raissa Cândida da Rocha na manhã da última sexta-feira (29), em Duque de Caxias. Após ser pressa em flagrande, Raissa confessou o crime. A justiça decretou sua prisão preventiva. A investigação segue em sigilo para saber se há mais suspeitos envolvidos.

