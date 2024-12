Beach Tênis: Grupos do ITF Beach Tennis Finals são definidos

Os grupos do ITF Beach Tennis Finals estão definidos. Nesta terça-feira (3), mesmo dia da largada das disputas, as oito melhores duplas da modalidade conheceram os caminhos que serão trilhados até a final da competição, marcada para o próximo sábado (7). O torneio, que acontecerá nos arredores do Ginásio Nilson Nelson, terá como premiação aos vencedores o montante de US$ 100mil (R$ 607,46 mil). O Disney Plus e o canal PlayBT, no Youtube, transmitem. Os ingressos das arquibancadas superiores do ginásio serão gratuitos. Os das cadeiras inferiores poderão ser adquiridos no site www.bilheteriadigital.com.

Na primeira fase do certame, os 32 atletas foram divididos em quatro grupos: dois femininos e dois masculinos. Do lado das mulheres, estão Ilhas Reunião e Gran Canaria. Do lado dos homens, estão Brasília e Saarlouis. As duplas foram divididas em dois grupos de quatro. Elas jogarão entre si no formato conhecido como Round Robin, ou seja, todos enfrentarão todos.

Ao longo de três dias, a partir desta terça-feira, cada equipe jogará três vezes. Avançarão às semifinais os dois melhores de cada grupo. Os vencedores de cada chave enfrentarão os segundos colocados dos grupos opostos. Todas as partidas serão disputadas com três sets e um tiebreak. Esse será um sistema de pontuação inédito para a o tênis de areia. Até a próxima sexta-feira (6), os jogos acontecem entre 13h e 20h. No sábado (7), as finais começam com a decisão feminina, às 18h. Às 20h, acontecem as finais masculinas.

O Ilhas Reunião será formado por Rafaella Miiller (BRA)/Patricia Diaz (VEN), Giulia Gasparri (ITA)/Ninny Valentini (ITA), Sofia Cimatti (ITA)/Greta Giusti (ITA) e Eva Palos (ESP)/Raquel Iotte (BRA). Já o Gran Canaria, terá Vitória Marchezini (BRA)/Sophia Chow (BRA), Flaminia Daina (ITA)/Nicole Nobile (ITA),Veronica Casadei (ITA)/Ariadna Graell (ESP) e Graziele Silva (BRA)/Marcela Vita (BRA).

No masculino, jogam no grupo Brasília MattiaSpoto (ITA)/Nicolas Gianotti (FRA); Giovanni Cariani (BRA/ Daniel Mola (BRA); Mathieu Guegano (FRA)/Hugo Russo (BRA) e Diego Bollettinari (ITA)/Carlos Vigon (VEN). No Saarlouis, atuam André Baran (BRA)/Michele Cappelletti (ITA); Felipe Loch (BRA)/Antomi Ramos (ESP); Leonardo Branco (BRA)/Allan Oliveira (BRA) e Luca Andreolini (ITA)/Nikita Burmakin.

Para Mateus Bahia, secretário substituto de Esporte e Lazer, a escolha por Brasília como sede do torneio não gera nenhuma surpresa. “A realização deste evento em Brasília, é a confirmação de que a nossa cidade é o local ideal para receber eventos dessa magnitude”, disse, através de assessoria de imprensa.

Veja a programação desta terça-feira (3):

*Quadra Central*

13h

Giovanni CARIANI (BRA)/Daniel MOLA (BRA) [3] vs.Mathieu GUEGANO (FRA)/Hugo PARONETTO RUSSO (BRA)

Não antes das 15h

Giulia GASPARRI (ITA)/Ninny VALENTINI (ITA) [3] vs.Sofia CIMATTI (ITA)/Greta GIUSTI (ITA)

Não antes das 18h

Nicolas GIANOTTI (FRA)/Mattia SPOTO (ITA) [1] vs.Diego BOLLETTINARI (ITA)/Carlos VIGON (VEN)

Não antes das 20h

Patricia DIAZ (VEN)/Rafaella MIILLER (BRA) [1] vs.Eva FERNANDEZ PALOS (ESP)/Raquel IOTTE (BRA)

*Quadra 1*

13h

Flaminia DAINA (ITA)/Nicole NOBILE (ITA) [4] vs.Veronica CASADEI (ITA)/Ariadna COSTA GRAELL (ESP)

Não antes das 15h

Felipe COGO LOCH (BRA)/Antonio Miguel RAMOS VIERA (ESP) [4]vs.Leonardo GARROSSINO BRANCO (BRA)/Allan OLIVEIRA (BRA)

Não antes das 18h

Sophia CHOW (BRA)/Vitoria MARCHEZINI (BRA) [2] vs.Graziele DA MATA SILVA (BRA)/Marcela VITA (BRA)

Não antes das 20h

Andre BARAN (BRA)/Michele CAPPELLETTI (ITA) [2] vs.Luca ANDREOLINI (ITA)/Nikita BURMAKIN (RUS)



Saiba onde assistir:

Terça 3/12 - 18h às 22h no Disney + e Programa PlayBT no YouTube

Quarta 4/12 - 18h às 22h no Disney + e Programa PlayBT no YouTube

Quinta 5/12 - 18h às 22h no Disney + e Programa PlayBT no YouTube

Sexta 6/12 - 13h às 17h no Disney +, 18h às 22h na ESPN 4 e e Programa PlayBT no YouTube

Sábado 7/12 – 18h às 22h na ESPN 4 e e Programa PlayBT no YouTube

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima