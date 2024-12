Superliga Feminina: Brasília Vôlei recebe o Pinheiros em Taguatinga

O Brasília Vôlei entra em quadra nesta quarta-feira à noite para enfrentar o Pinheiros pela oitava rodada da Superliga Feminina. O jogo será no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte, às 21h30. O SporTV 2 anuncia a transmissão. Na última sexta-feira, a equipe candanga perdeu o embalo de vitórias e foi derrotado pelo Barueri por 3 sets a 0, em São Paulo.

Na quarta-feira, o Brasília contará com rodada dupla de Vôlei. O time masculino entrará em quadra às 17h contra o Real Brasiliense. Quem adquirir o ingresso por meio da compra da camisa comemorativa da temporada 2024/2025 no valor de R$150, poderá assistir aos dois jogos agendados para hoje no Ginásio do Sesi.

A equipe do Brasília Vôlei vem de um resultado negativo na competição. Até então, acumulava três vitórias consecutivas contra o Mackenzie, Abel Moda e Unilife Maringá. O time do técnico Spencer Lee sofreu um apagão na última partida. O desempenho ficou abaixo do esperado e não assegurou a quarta vitória consecutiva na Superliga. Em oitavo lugar na tabela, o Brasília Vôlei contará com o apoio da torcida para buscar os três pontos em casa.

O mês de novembro teve retrospecto positivo para o time verde da capital federal. Com apenas duas derrotas para o Minas por 3 sets a 0 e no último jogo para o Barueri, também por 3 sets a 0. Para o jogo de hoje à noite, o Brasília apostará na força das jogadoras, principalmente do saque de Ana Medina, e no conhecimento de Spencer Lee para seguir em busca aos playoffs pela primeira vez em quatro temporadas.

Em contrapartida, a equipe do Pinheiros não vive um bom momento na competição. Com apenas uma vitória na segunda rodada, por 3 sets a 2 contra o Vôlei Bauru, a equipe paulista acumula sete derrotas. Atualmente, ocupa a 11° colocação na tabela com apenas dois pontos.

Pela Superliga B masculina, o Brasília Vôlei é um dos representantes da cidade na competição de acesso à elite. A estreia será contra o Real Brasíliense. Em 2023, o Brasília Vôlei foi eliminado pelo Goiás nas semifinais.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima