Candangão 2025: Brasiliense contrata o lateral-direito Apodi

Apodi disputou a última temporada com a camisa do Vila Nova no Goiano, Série B e na Copa Verde - (crédito: Roberto Corrêa / Vila Nova F.C.)

O Brasiliense tem mais um reforço para a temporada de 2025. Quarto colocado no Candangão do ano passado, o time contará com o lateral-direito Apodi na campanha pelo 12º título doméstico. Nascido em Apodi, no Rio Grande do Norte, daí o apelido de Luiz Diallison de Souza Alves, o versátil jogador de 37 anos também atua como ponta e até mesmo lateral-esquerdo por ser ambidestro. O contrato é até maio de 2026.

Apodi disputou a última temporada pelo Vila Nova e acumula passagens por diversos clubes de grande e pequeno investimento financeiro no país. Vestiu as camisas do Cruzeiro, Santos, Vitória, Bahia, Guarani, Ceará, Chapecoense, CSA, Ponte Preta, Goiás e Vila Nova.

Nesta temporada, Apodi disputou 35 jogos pelo Vila Nova na Série B, Campeonato Goiano e na Copa Verde. Fez um gol contra o Crac no Estadual e deu uma assistência no duelo com o Novorizontino pela segunda divisão do Brasileirão.

Colecionador de títulos por onde passou, foi campeão baiano duas vezes pelo Vitória (2007 e 2009), ganhou o Mineiro pelo Cruzeiro (2008), o Cearense pelo Vozão (2012), o Catarinense defendendo a Chapeconese (2017), o Alagoano pelo CSA (2019) e a Copa Verde pelo Goiás (2023).



Ao anunciar o reforço, o Brasiliense mencionou o malabarismo de Apodi pela Chapecoense em um amistoso realizado no Estádio Camp Nou contra o Barcelona. No lance, ele dá dois chapéus no lateral-esquerdo Alba do time catalão e arranca aplausos da torcida na disputa do Troféu Joan Gamper. O Barcelona venceu a partida por 5 x 0 em 2017, sete meses depois do acidente aéreo com o voo do clube catarinense a caminho da Colômbia para a final da Copa Sul-Americana de 2016.