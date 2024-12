Times do DF perdem na segunda rodada da Copa Capital

Capital foi superado pelo Atlético-GO no Estádio JK, no Paranoá - (crédito: Gustavo Roquete/Capital Saf)

A terça-feira (3/12) foi de bola rolando pela segunda rodada da Super Copa Capital Sub-17. Dois representantes do Distrito Federal, Capital e Canaã, entraram em campo pelos grupos A e B, respectivamente, e não venceram.

O Capital foi batido por 3 x 0 pelo Atlético-GO no confronto do Grupo A. No outro jogo da chave, o Corinthians goleou o Galvez por 4 x 1. Os resultados asseguraram a classificação dos goianos à próxima fase e encaminharam a passagem alvinegra.

Pelo Grupo B, o Canaã foi batido por 3 x 0 pelo Bahia, enquanto o Atlético-MG superou o Vila Nova por 2 x 0. A equipe do Distrito Federal não tem mais chances de classificação. As vagas ficaram com Galo e com a companhia baiana.

Na quarta-feira (4/11), será a vez do confronto entre Grêmio Valparaíso e Fortaleza, às 10h, no Bezerrão, pelo grupo C. Às 15h, o Santos encara o Fortaleza. Pela chave D, o Goiás mede forças com o Coimbra, às 10h. Às 15h, a Ferroviária enfrenta o Athletico-PR.

Programe-se

4/12/2024 - Quarta-feira



Grupo C:

10h Greval x Fortaleza (Bezerrão)

15h Santos x Vitória (Bezerrão)

Grupo D:

10h Goiás x Coimbra (Cacef)

15h Ferroviária x Athletico-PR (Cecaf)

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini