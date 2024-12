Candangão 2025: Paranoá encaminha a contração do meia-atacante Celsinho

Celsinho em ação pelo Londrina: meia-atacante de 36 anos tem acordo encaminhado para reforçar o Paranoá no Campeonato do Distrito Federal em 2025 - (crédito: Ricardo Chicarelli/Londrina EC)

Quinto colocado no Campeonato do Distrito Federal neste ano, o Paranoá tem um reforço engatilhando para a o Candangão de 2025. Revelado pela Portuguesa, comparado a Ronaldinho Gaúcho na formação e com com passagem pelas seleções de base, o meia-atacante Celsinho vestirá a camisa do clube em 2025. A informação apurada pelo Correio Braziliense foi confirmada nesta terça-feira pelo primeiro vice de futebol do clube, Kleber Moraes.

Celso Luís Honorato Júnior tem 36 anos. Considerado talento nas divisões de base, disputou o Sul-Americano e o Mundial Sub-17 pela Seleção Brasileira, ambos em 2005. A geração dele tinha o meia Renato Augusto e o lateral-esquerdo Marcelo. Olheiros o indicaram a clubes do exterior e ele surpreendeu ao escolher o Lokomotiv Moscou da Rússia em uma transação de 5 milhões de euros à época. O Manchester United da Inglaterra estava no páreo.

Depois da passagem pela Rússia, Celsinho passou pelo Sporting, em Portugal, foi emprestado à Estrela da Amadora, retornou à Portuguesa e embarcou rumo ao futebol romeno para defender o Targu Mures. De volta ao Brasil, passou por Fortaleza, Figueirense e Paysandu.

Nos últimos cinco anos, Celsinho defendeu São Bento, Água Santa, Santa Cruz, Vila Nova, Londrina, Lemense e o São Caetano até receber o convite para vestir a camisa do Paranoá nos três meses de Candangão. O acordo com o clube está encaminhado.

Em 2007, Celsinho participou da campanha do Lokomotiv Moscou no título da Copa da Rússia. Na temproada europeia seguinte, ganhou a Taça de Portugal e a Supertaça Cândido de Oliveira em 2007/2008.

No Brasil, colecionou os títulos do Campeonato Paranaense em 2014 e em 2021 pelo Londrina e foi campeão da extinta Primeira Liga em 2017. No Pará, ganhou o Campeonato Paraense e a Copa Verde em 2016.

Em 2021, Celsinho passou pelo momento mais difícil da carreira. Foi vítima de três injúrias raciais quando defendia o Londrina na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e liderou uma campanha contra o preconceito. "Que as pessoas não se deixem se sentirem para baixo, que as pessoas te coloquem como 'vitimizando', 'muito mimimi', 'agora não pode nem falar isso e aquilo', 'ah, porque antigamente se falava isso ou aquilo'... Antigamente era errado, e hoje não pode falar. Não tem que continuar falando", afirmou Celsinho em entrevista à TV Londrina Esporte Clube.

Celsinho acrescentou na campanha: "Eu acredito que, a partir do momento que eu criei coragem de expor essa situação, de não ver como uma vergonha, de me sentir rebaixado por isso, acredito que as pessoas ganharam forças e criaram coragem para expor isso. Isso não é uma vergonha. Quem tem que se sentir envergonhado é quem comete o crime. Essas pessoas, sim, têm que se sentir envergonhadas. Quem passa por isso é vítima", discursou.

Ontem, o Paranoá anunciou a manutenção de Igor Kern no cargo de diretor de futebol. O técnico do time será Klesio Bortes, mentor da conquista do título da segunda divisão do Distrito Federal em 2021.